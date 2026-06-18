Galicia, en el mapa de los puntos negros de robos a camiones: "La inseguridad para los transportistas aumentó en los últimos años"

Parar en una área de descanso o en un polígono industrial para pasar la noche en la cabina del camión con miedo a ser víctima de los robos de mercancía o combustible que perpetran bandas organizadas. Es la realidad a la que se enfrentan a diario miles de transportistas que se mueven por toda España, incluida Galicia. Una reciente encuesta realizada por la Federación Nacional de Asociaciones de Transporte de España (Fenadismer) arrojó un dato revelador: más de un 50% de profesionales del sector sufrieron un robo en los últimos cinco años. Con ese telón de fondo, la patronal ha ido más allá y ha elaborado un informe sobre la inseguridad que soportan los conductores en las carreteras españolas ante la presencia de grupos que buscan apropiarse de mercancía o gasóleo para obtener dinero fácil con su venta.

El documento incluye un mapa de los puntos negros de la delincuencia. Galicia está presente, aunque no tiene las autopistas y autovías con mayor índice de riesgo de incidentes en áreas de servicio y descanso de España, pues la criminalidad se concentra especialmente en Cataluña, Madrid y Andalucía con casi el 90% de los incidentes. La principal explicación es que la comunidad se encuentra en una esquina del país bañada por el mar y el tránsito de camiones en inferior al que hay en otros puntos de España. "No estamos en una zona de paso de las rutas de transporte de mercancías por carretera, sino de salida o de entrada", explica el secretario general de Vieiros-Unidade Galega de Transportistas, Alberto Vila. En todo caso, señala que esta situación no debe llevar a pensar que existe en Galicia una situación de mayor seguridad que pueda llevar a los transportistas a confiarse. "En general, la inseguridad en el transporte aumentó en los últimos años", indica, apuntando a una tendencia creciente a partir de la pandemia. Así, opta por poner el foco en la evolución, más allá de la foto fija que puedan mostrar los datos del informe.

En un escenario en el que "cada vez hay más robos de gasoil, de mercancía y de vehículos", el objetivo de esta radiografía sobre los puntos negros de Fenadismer, así como la que Vieiros prevé realizar para analizar con detalle la situación en Galicia, es reclamar la implicación de las Fuerzas y Cuerpos de Seguridad del Estado para reforzar el despliegue de efectivos y la vigilancia allí donde se detectan robos y amenazas para la seguridad de los conductores.

Carreteras con más robos

Según el informe de Fenadismer, la AP-9, autopistas que vertebra el eje atlántico desde Ferrol hasta Tui con un trazado de casi 220 kilómetros, concentra el 2% de los robos del país. Vila señala que el tráfico de camiones por esta arteria aumentó con los descuentos del 50% a los vehículos pesados vigentes desde enero de 2025. Más complicada ve la situación en cuanto a incidencias de este tipo en la A-6, que comunica Madrid y el centro de España con A Coruña y registra el 4% de los casos. El secretario general de Vieiros señala que a partir de Pedrafita, el tramo que transcurre por Castilla y León, registra "bastantes puntos negros" de robos de carburante o mercancía, con "casos continuos" de asaltos. También alude a otra de las vías que canaliza la salida de mercancías desde Galicia hacia el resto de la Meseta, la A-52, especialmente entre Ourense y la frontera con Castilla y León: "En la zona de montaña hay que tener cuidado".

¿Y qué zonas de España salen peor paradas? El eje mediterráneo, que va desde la frontera con Francia hasta Cádiz, concentra el 44% de los robos a camiones del país. La conexión nordeste (con la A-2, que une Madrid con Barcelona, y la AP-2, que enlaza Zaragoza y Tarragona) registra el 15% de los casos. El eje centro-sur, que se extiende de Madrid a Cádiz, acumula el 14% de las incidencias. Hay que tener en cuenta que el mediterráneo es una de las principales puertas de entrada de mercancías para Europa.

¿Cómo actúan las bandas?

Aunque hay áreas de descanso con vigilancia y medidas de seguridad, Vila explica que es difícil controlar un parking con decenas de camiones de hasta cuatro metros de altura aunque haya cámaras y personal. Cuenta que en uno de estos espacios en Zaragoza los ladrones pagaban por una plaza y aprovechaban la noche para robar. "Hay áreas seguras, pero a veces no lo son tanto", dice. Y es que en estos estacionamientos las "mafias organizadas" ponen muchas veces el foco, pues deducen que si un transportista paga por pernoctar es porque lleva mercancía de cierto valor, "fácilmente convertible en dinero". Alberto Vila comparte el caso de un asociado al que recientemente le robaron dos palets de perfumes de Zara. Además de la carga, el gasoil también es uno de los grandes objetivos de los amigos de los ajeno. Un camión puede llevar hasta 1.500 litros de combustible. El representante de Vieiros señala que las zonas próximas a la frontera con otros países, como Portugal, son atractivas para esas bandas, pues ganan tiempo para escapar y vender la mercancía.

Del corte de lona a las agresiones

El informe de Fenadismer, nutrido con la colaboración de transportistas asociados, refleja un "agravamiento en las condiciones" de los robos en comparación con los registros de años anteriores. Uno de los aspectos que se observan es la "especialización nocturna", pues los asaltos durante el descanso de la noche han pasado de representar un 72% en las oleadas previas al 93% en la actualidad. En cuanto a la tipología delictiva, el corte de lona para ver la mercancía lidera con incidentes, con el 41% del total, seguido de cerca por el robo de combustible (37%) y de la propia carga (37%).

Además, hay casos que derivan en agresión física al conductor, que se mantienen en un 4%, lo que preocupa al sector. En otro 4% de los asaltos las bandas consiguen sustraer el vehículo completo además de la mercancía. ¿Y cuáles son los productos más afectados por los robos? En la lista destacan los equipos informáticos y electrónicos, la ropa de marca, la paquetería, los medicamentos, los metales o el gasoil, entre otros.

No todos los transportistas afectados, que tienen la consigna de no salir del camión aunque escuchen cualquier ruido o movimiento que apunte a un asalto por seguridad, denuncian. Según Fenadismer, apenas el 29% dan el paso "por considerarlo poco efectivo"

La federación del transporte entregará el informe al Ministerio de Interior, al que solicitará un refuerzo de la presencia de las fuerzas de seguridad en los puntos considerados críticos para "proteger la seguridad de los conductores y salvaguardar un sector que mueve la economía del país. Además, ve "urgente" implementar en España el estándar de la Comisión Europea para la catalogación de aparcamientos seguros para camiones. Alega que en los estacionamientos sin servicios mínimos de vigilancia, los camiones son "un objetivo fácil para las bandas criminales".