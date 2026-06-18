¿Qué leen los jóvenes gallegos?

El libro en papel sigue tirando entre la población adolescente. Desmintiendo el mito de que los más jóvenes leen menos, «esta xeración é moi activa na lectura», señala una de las entrevistadas, los libreros y editores gallegos que confirman que los más chicos siguen prefiriendo leer.

Las redes sociales como Instagram, TikTok y BookTok también se han convertido en plataformas para que los adolescentes se informen de novedades editoriales, compartan títulos de nuevos libros y debatan acerca de sus autores preferidos.

Jóvenes leyendo en la playa / Efe

El romance y la fantasía no se resisten a los más jóvenes

El romance y la fantasía siguen siendo las tendencias más leídas dentro de lo juvenil y encabezan los géneros de libros más vendidos en las librerías gallegas, así lo confirma el administrador de la librería Lume en A Coruña, Rober Cagiao: «Hay un género que ya se supone que es el tipo adolescente o juvenil, de 16 y 17 años, que es el romántico y la fantasía. Fantasía es lo más clásico».

Por su parte, el vicepresidente de la Federación de Librerías de Galicia y dueño de la Libraría Bandini, en Bertamiráns, Óscar Porral Vicente, comenta que además del romance juvenil, la fantasía y el young adult, los jóvenes se enfocan también en « la ciencia ficción y el thriller, pero también el manga sigue demostrando una tendencia al alza y se ha convertido en una de las puertas de entrada a la lectura para muchos adolescentes».

El dueño de la tienda especializada en manga, Alita Comics, que tiene sus sucursales tanto en Santiago de Compostela como en A Coruña, Juan Carlos Sanmiguel, comenta que hubo un cambio de lectores después de la pandemia con respecto al manga. «La pandemia reforzó los lectores jóvenes de manga que luego pueden complementar con cómic americano», señala Sanmiguel.

Para los no tan jóvenes, de entre 18, 19 o 20 años, la narrativa es lo más elegido. «Están tirando mucho más a la narrativa», explica Cagiao, y de temas que los afecte en el día a día «de realidades que les afectan como las relaciones de pareja», señala Cagiao.

Por su parte, desde la librería Lila de Lilith, de Santiago de Compostela, especializada en feminismo, comentan que «a xente nova de entre 16, 17, 18 e 19 anos está moi interesada nos temas de feminismo, de construcción da masculinidade e de LGTB+», comenta Patricia Porto, responsable de la librería.

El gallego gana cada vez más adeptos

El castellano sigue siendo el idioma más elegido para la lectura, pero en los últimos años, el gallego se ha ganado cada vez más lectores.

«La mayoría de los jóvenes sigue leyendo principalmente en castellano, ya que la oferta editorial es mucho más amplia. Sin embargo, el gallego mantiene un papel importante gracias a la lectura escolar y a un creciente interés por la literatura escrita originalmente en nuestra lengua» explica Porral Vicente.

En A Coruña, en la Librería Lume se ha incrementado la lectura en gallego, sobre todo, en dobles ediciones, que salen tanto en castellano como en gallego. «Estamos teniendo un gran aumento de la lectura en galego, por lo que yo veo, incluso pensando que se iba a vender más el castellano, sobre todo con la doble versión, nos hemos equivocado», señala Cagiao.

Por su parte, Patricia Porto de la librería Lila de Lilith comenta que «se lee máis en castelán, porque temos una oferta en ensaio en castelán».

Los autores más leídos

Los autores gallegos más leídos son mujeres: «Sobre todo en los fenómenos de Nerea Pallares y de Lucía Solla», explica el administrador de la librería Lume de A Coruña. La autora elegida del thriller por los más jóvenes es Arantza Portabales, como señala Rober Cagiao.

A nivel Galicia también despiertan interés autores que escriben en gallego cuando sus obras conectan con el público joven como «Ledicia Costas, Pedro Feijoo, Diego Ameixeiras, María Reimóndez o el propio Agustín Fernández Paz, ya un clásico imprescindible en la formación de nuevos lectores», señala el vicepresidente de la Federación de Librerías de Galicia.

Por su parte, los autores nacionales que siguen teniendo una gran acogida son «las autoras como, Elísabet Benavent y Joana Marcús, especialmente esta última entre el público adolescente y universitario», explica el propietario de Libraría Bandini.

Entre los escritores internacionales se encuentran «Colleen Hoover, Sarah J. Maas, Rebecca Yarros y Holly Black», tal y como señala Óscar Parral Vicente.

Los autores clásicos o los grandes escritores no se quedan fuera de las elecciones de los jóvenes, así lo confirma el dueño de la librería coruñesa A Tobeira de Oza, Daniel Blasco: «Franz Kafka, Edgar Allan Poe, León Tolstói son autores que suelen pedir bastante».

Las redes sociales y la lectura

Los libreros confirman que las redes sociales son una gran influencia para la elección del libro que llevan los jóvenes. TikTok, Instagram y BookTok son algunas de las plataformas que utilizan los más jóvenes para poder empaparse de información antes de comprar una obra.

«La influencia es enorme. BookTok, Bookstagram y otras comunidades lectoras en redes sociales son el canal de información privilegiado entre los jóvenes y se han convertido en los principales prescriptores de lectura. La mayor parte de los jóvenes se acercan a la librería buscando títulos que han visto recomendados por creadores de contenido o que se han hecho virales. Estas plataformas han conseguido acercar la lectura a nuevos públicos y generar auténticos fenómenos editoriales. Sin embargo, en mi opinión, la mejor publicidad para un libro siempre ha sido y será el boca a boca», señala Porral Vicente.

«El TikTok influye muchísimo, creo que es como su librería, sus paseos por la calle para ver escaparates es TikTok. Y de hecho se nota, porque llegan libros con cantos pintados, tapas duras y colores muy vivos o pasteles y son esas novedades que se venden más rápido», explica el dueño de A Tobeira de Oza.

La dueña de la librería Vigo de Papel, Elena Filgueira Vázquez, explica que hay dos tipos de públicos relacionados con las redes sociales. «Hay un tipo de público que selecciona más las lecturas que le gustan. Pero hay otro grupo de público que está muy pendiente de las tendencias y de lo que recomiendan los influencers».

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Patricia Porto explica que «hai unha comunidade de lectoras en galego que recomendan libros en galego e penso que si que se nota iso».