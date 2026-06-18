El verano se adelanta y la primera posible ola de calor se acerca a Galicia: hasta 36 grados, tormentas con granizo y actividades en exterior canceladas

Galicia vivió este miércoles una tarde de sobresaltos meteorológicos. Calor, tormentas y granizo: vivimos tiempo agitado pese al anticiclón dominante.

El calor seguirá apretando con máximas que alcanzan ya los 31 grados en Santiago o 36 en Ourense, pero además la inestabilidad atmosférica activó tormentas localmente fuertes en Lugo y Ourense, con riesgo de granizo, aparato eléctrico y chubascos intensos en poco tiempo.Una combinación de verano adelantado y tiempo revuelto que mantiene bajo avisos naranja o amarillo a parte del interior gallego.

Tanto es así que la Comisión Escolar de Alertas acordó suspender desde el mediodía de este miércoles la actividad en el exterior de los centros educativos en las zonas de Lugo —montaña y sur— y Ourense —montaña y Valdeorras—. La decisión responde a la alerta naranja por lluvias emitida por AEMET y Meteogalicia, vigente hasta la medianoche de hoy jueves 18 de junio, ante el riesgo asociado al episodio meteorológico adverso.

La atención se centra especialmente en las provincias de Lugo y Ourense, donde los chubascos podrán llegar acompañados de granizo y aparato eléctrico durante la tarde, según avanzan desde la agencia autonómica MeteoGalicia.

Pero el calor será otro de los protagonistas. Las temperaturas máximas seguirán en valores muy altos para la época.

¿Posible ola de calor en Galicia?

España encara desde este domingo un episodio de calor excepcional para estas fechas que podría convertirse en la primera ola de calor del año. La llegada de una masa de aire sahariano disparará los termómetros justo con el inicio del verano astronómico y elevará también el riesgo de incendios.

La Aemet advierte de temperaturas «extraordinariamente altas para la época del año» y apunta a que, desde el domingo y durante varios días de la próxima semana, la temperatura media del conjunto del país podría alcanzar valores inéditos en estas fechas desde 1950. El episodio, no obstante, estará condicionado por varios factores que añaden incertidumbre: la entrada de calima, la nubosidad media y alta, posibles tormentas vespertinas y la posición de una dana.

Galicia no quedará al margen del zarpazo térmico. El ascenso de temperaturas comenzará el sábado y será especialmente acusado el domingo, cuando podrían superarse los 36 o 38 grados en valles interiores e incluso alcanzarse los 40 en zonas del este de la comunidad.

MeteoGalicia también prevé la entrada de aire muy cálido desde el sur peninsular, con jornadas mayoritariamente secas, salvo algún chubasco tormentoso aislado en áreas de montaña, y valores claramente por encima de lo habitual para la época.

Con todo, la prudencia se impone. Meteorólogos de MeteoGalicia consultados a este respecto advierten de que aún es pronto para confirmar si Galicia entrará oficialmente en una ola de calor y subraya que habrá que atender a las predicciones más próximas a esas fechas.

Imagen de la península por satélite esta mañana, que comparte MeteoGalicia. / Fdv

En Vigo, el calor también se dejará notar, aunque con un perfil más contenido que en el interior gallego. La ciudad quedará bajo un tiempo de claro sabor atlántico ya a lo largo de esta semana: mañanas con ambiente húmedo, posibilidad de brumas o nieblas en el entorno litoral y tardes más abiertas, con nubes altas y viento del norte-noreste que ayudará a suavizar la sensación térmica.

Según la previsión de MeteoGalicia, las máximas se moverán en el entorno de los 27 grados, lejos de los picos previstos para Ourense o Lugo, pero suficientes para mantener una jornada cálida en las Rías Baixas.

De cara a los próximos días, no se espera un empeoramiento relevante en Vigo: predominarán los cielos poco nubosos o con intervalos de nubes medias y altas, con menor riesgo de tormenta que en las provincias orientales.

Tampoco de cara al jueves se esperan grandes cambios en la comunidad. Galicia continuará en una situación intermedia entre las altas presiones asentadas sobre Centroeuropa y las borrascas atlánticas, con cierta inestabilidad todavía presente.

La jornada comenzará con bancos de niebla especialmente densos en el litoral y, conforme avance el día, quedarán cielos con nubes de tipo medio y alto. La posibilidad de chubascos tormentosos se mantendrá en el este de Lugo y Ourense, aunque de forma más localizada. Las temperaturas mínimas seguirán sin variaciones importantes y las máximas tenderán a bajar ligeramente en la mitad oeste.

Humedad y calor

La tendencia térmica apunta, no obstante, a valores todavía elevados en el interior oriental. Ourense podrá alcanzar los 34 grados y Lugo rondar los 32, antes de que llegue un cierto alivio térmico con la entrada de una masa de aire atlántica más fresca.

Esa situación favorecerá un ambiente algo menos caluroso, con brumas costeras y nieblas en zonas del interior que darán paso a cielos poco nubosos en general. Durante la tarde volverán a crecer nubes de evolución, con posibilidad de chubascos tormentosos y las máximas descenderán ligeramente. .

El sábado, Galicia seguirá bajo la influencia de las altas presiones centradas en las Islas Británicas. El ambiente será húmedo en las primeras horas debido a las nieblas costeras y a las nubes bajas tanto en zonas del interior como en el litoral. Con el paso del día, esas nieblas tenderán a disiparse y dejarán cielos más abiertos, con presencia de nubes altas.

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Por la tarde crecerá nubosidad de evolución en las zonas altas, aunque en principio sin consecuencias destacables. Las temperaturas mínimas apenas cambiarán y las máximas subirán ligeramente en la mitad oeste. En resumen, Galicia seguirá moviéndose entre el calor, las nieblas y una inestabilidad vespertina que mantendrá el riesgo de tormentas en el interior.