Viana do Bolo pide ayuda a la UME: las tormentas dejan un "paisaje dantesco" con toneladas de piedras acumuladas

Las tormentas vividas en las últimas horas en el este de la provincia de Ourense han dejado una situación "dantesca" y un "paisaje lunar" en Viana do Bolo, con "miles de toneladas de piedras y árboles" acumuladas: "Necesitamos la ayuda de la Unidad Militar de Emergencias (UME)". Así lo ha señalado el alcalde dicha localidad ourensana, Germán García-Ávila, quien ha llegado a comparar la situación con la vivida en la DANA de Valencia.

"Es un auténtico desastre", ha lamentado el regidor en declaraciones a la agencia Europa Press, indicando que hay decenas de carreteras cortadas en los pueblos más afectados. García-Ávila ha mostrado su temor por si nuevas precipitaciones terminan por inundar la zona, debido a que los restos acumulados impiden que el agua fluya por los riachuelos. También ha alertado de la situación de uno de los puentes de la localidad, que está "totalmente" lleno de residuos y podría venirse abajo.

Pese a todo, ha dicho que no hay que lamentar daños personales, aunque algunos vecinos tuvieron que ser rescatados de sus casas en los momentos de más virulencia del temporal. Por todo ello, desde el Ayuntamiento se ha pedido ayuda tanto a la Xunta, como a la Diputación y al Gobierno de España, esperando que puedan desplazarse a la zona rápidamente efectivos de la UME para ayudar a despejar el terreno.

Casi 6.000 rayos

Galicia contabilizó casi 6.000 rayos en las últimas 24 horas, aunque esta mañana las tormentas han remitido en prácticamente toda la comunidad. Las provincias de Lugo y Ourense registraron tormentas durante la tarde de este pasado miércoles, una jornada con alerta amarilla de la Aemet en la que se produjeron inundaciones en bajos y garajes en diferentes municipios.

Según explicaron fuentes del 112 Galicia, no consta ninguna persona herida y tan solo se produjeron diferentes avisos de entidad menor por inundaciones.

Entre otros ejemplos, el 112 citó un aviso por un garaje inundado en la calle Roberto Baamonde y de un bajo en la calle Celso Emilio Ferreiro, ambos en Monforte; una vía anegada por debajo de la vía del tren en el municipio de O Barco; un garaje con problemas de entrada de agua en la calle Irmandiños, en Vilamartín; así como otras llamadas por trombas de agua en ayuntamientos como Viana do Bolo.

Galicia encara los últimos días de una semana marcada por el calor antes de la llegada de un episodio aún más intenso. Las previsiones meteorológicas apuntan a que Santiago podría alcanzar los 37 grados el próximo martes, en el marco de una entrada de aire muy cálido procedente del sur peninsular que comenzará a dejarse sentir a partir del domingo. Hasta entonces, la comunidad permanecerá bajo la influencia de una situación atmosférica de transición.