Detienen a una mujer que huyó tras atropellar a un agente en un control en Verín

La Guardia Civil ha detenido a una conductora que este viernes se dio a la fuga tras atropellar a un agente durante un control en la N-525 a su paso por la localidad ourensana de Verín. El instituto armado informa que se le atribuye por un presunto delito de atentado contra un agente de la autoridad y otro contra la seguridad vial porque circulaba sin permiso de conducir.

La detención se ha producido en el pueblo de Vilela, del término municipal de Cualedro y partido judicial de Verín. La Guardia Civil había activado un dispositivo a fin de localizar a la mujer, que carecía de permiso de conducir y que circulaba sin seguro ni ITV y se dio a la fuga tras arrollar al agente que le había dado el alto en un control en Verín.

La investigada es una vecina del municipio ourensano de Cualedro con múltiples antecedentes policiales.

Los hechos tuvieron lugar sobre las dos de esta tarde cuando la patrulla le dio el alto pero la mujer inició la marcha "arrastrando unos metros al agente actuante, hasta que éste logró soltarse del vehículo". Durante la huida, la conductora colisionó contra un turismo y continuó la marcha.

Noticias relacionadas

Fuentes oficiales han explicado que el agente presenta contusiones y erosiones en ambos brazos, así como con traumatismo en un pie.