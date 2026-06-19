Galicia es la tercera comunidad más solidaria en donación de sangre: "Con cada gesto podemos ayudar a hasta tres personas"

Galicia es, en lo que a donación de sangre se refiere, una comunidad solidaria. De hecho, es de las más generosas de España. Los datos lo constatan: en 2025 fue la tercera autonomía más colaborativa en relación a su población, con una tasa de 39 donaciones por cada 1.000 habitantes. Solo Extremadura y Castilla y León superaron esa ratio, con 47 y 45 cesiones por cada millar de habitantes, según el balance publicado por el Ministerio de Sanidad, que sitúa la media nacional en 34 donaciones por cada 1.000 personas.

¿Qué hace que Galicia se cuele en el podio de regiones más implicadas con este gesto que ayuda a mantener y salvar vidas? Por un lado, la respuesta de la gente ante una necesidad sanitaria, acudiendo de forma voluntaria y altruista a aportar sangre que otras personas puedan necesitar y, por otro, la labor de la Axencia de Doazón de Órganos e Sangue (ADOS), que trata de llegar a todo el territorio gallego con una decena de unidades móviles y locales de donación en las siete ciudades, campañas de concienciación y divulgación desde edades tempranas. "Sabemos que tenemos que ir allá donde esté la población y, sobre todo, ponerlo muy fácil", señala la directora de ADOS, Marisa López García, que atribuye "el mérito" de colgarse esta medalla de bronce en donaciones de sangre a la solidaridad de la población gallega. "Sabemos que es gracias a las personas que acuden a nuestros llamamientos y que ya tienen interiorizado e incluido en sus agendas este gesto". Satisfecha con el balance de 2025, remarca que los datos animan a seguir trabajando y a no conformarse, para hacer crecer esa ola de generosidad con la que es posible contribuir a la recuperación de enfermos que necesitan una transfusión de componentes sanguíneos durante su tratamiento.

La directora de la Axencia de Doazón de Órganos e Sangue (ADOS), Marisa López García / Cedida

Repetidores e incorporaciones

La "alta concienciación" de la sociedad gallega juega a favor, con 105.337 donaciones en 2025, lo que supone una media de 290 de media al día. Representan algo más de 6% de las aportaciones de sangre recogidas en toda España (1.662.035), un peso superior al que Galicia tiene en población (4,9%). Los datos reflejan, además, que muchas personas repiten, pues donaron un total de 73.317 en la comunidad. Y, otro dato para el optimismo, el 12,65% de ellas donaron por vez primera, lo que en número supone 9.275 donantes más, superando expectativas. En toda España contribuyeron con la causa algo más de un millón de ciudadanos el año pasado.

Cabe recordar que puede donar sangre cualquier persona mayor de 18 años que pese más de 50 kilos y no padezca o haya padecido enfermedades transmisibles por la sangre. Marisa López pone el foco en que es un gesto "sencillo", que no ocupa más de 15 minutos, "no conlleva ningún riesgo" y, además, facilita al donante una analítica de control. Por muy poco es posible dar mucho: "Con una donación podemos ayudar hasta a tres personas, y eso es impagable", remarca la directora de ADOS. Y no solo en casos de emergencia como accidentes, una catástrofe o cirugías urgentes. Marisa López explica que "un altísimo porcentaje de componentes de la sangre van dirigidos sobre todo a pacientes crónicos, la mayor parte de ellos oncológicos".

La necesidad de componentes sanguíneos es constante, no baja en ninguna época del año. El verano suele ser complicado, y por eso desde ADOS redoblan esfuerzos con una campaña específica denominada 'Un alento de vida' para fomentar las donaciones durante los meses estivales y alcanzar, hasta finales de agosto, 22.000 donaciones. Con ese objetivo, las unidades móviles pasarán por más de 170 concellos.

Sumar a las nuevas generaciones

El relevo generacional en la donación es otro de los objetivos por lo que trabaja la Axencia de Doazón de Órganos e Sangue, para que los jóvenes empiecen a participar. Así, llevan charlas a los centros de enseñanza para realizar un trabajo previo de divulgación y sensibilización, y tienen convenios de colaboración con las tres universidades para acercarse a las aulas. La intención es "que conozcan la necesidad, que sepan en qué consiste una donación de primera mano e implicarles en todo lo que lleva aparejado", explica la directora de ADOS. "Podemos decir que nuestros jóvenes son también muy solidarios", añade.

Más allá de la edad, el mensaje es que cada aportación suma y que todos podemos necesitar en alguno ocasión componentes de la sangre, ya sea en primera persona o para algún familiar o amigo. Como dice el refrán: hoy por ti, mañana por mí.