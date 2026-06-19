Netflix busca en Galicia más figurantes para 'Animal', serie protagonizada por Luis Zahera: ¿cumples los requisitos?

Han pasado casi dos meses desde que Netflix anunció el inicio de los rodajes de los esperadísimos nuevos capítulos de Animal, comedia rural gallega ambientada en Santiago y sus alrededores protagonizada por el compostelano Luis Zahera.

'Animal', serie ambientada en Santiago y sus alrededores que regresará con grandes novedades

Desde entonces, hemos sabido que esta serie —que en su primera temporada conquistó a base de humor y retranca gallega a millones de espectadores de todo el mundo— producida por Alea Media contará con otras dos entregas, las cuales ya están confirmadas por la plataforma roja.

El compostelano Luis Zahera, Álvaro Mel y Lucía Caraballo, protagonistas de los nuevos capítulos de ‘Animal’. / Netflix

También hemos conocido que las nuevas tandas de episodios contarán con el fichaje estrella de Álvaro Mel, gran novedad de la ficción que, a buen seguro, dará mucho de qué hablar.

Pero no solo eso, además, hemos podido ver cómo avanzaban las grabaciones de lo que está por llegar en localizaciones de Santiago, como la céntrica rúa do Vilar, y los alrededores de la capital gallega.

Rodajes de la serie de Netflix ‘Animal’ en la rúa do Vilar de Santiago, a finales de mayo. / Antonio Hernández

Buscan más figurantes para 'Animal', comedia rural gallega de Netflix

Unos rodajes que todavía continúan y para los que Netflix sigue necesitando figurantes. Prueba de ello es el proceso de selección que la empresa Galicia Casting acaba de abrir en sus redes sociales para participar como extra en esta reconocida comedia rural.

En concreto, se buscan «hombres de 30 a 60 años residentes en A Coruña, Pontedeume o Ferrol» que «dispongan de un traje completo» y puedan «ser dados de alta en la Seguridad Social» para rodar el próximo 22 de junio de 17.00 a 04.00 horas en la localidad coruñesa de Pontedeume.

Todos aquellos que se encuentren interesados deberán enviar un whatsapp al teléfono 632 11 19 81 incluyendo fotografías de cara, de cuerpo completo, el nombre y los apellidos, la edad y el lugar de residencia.

¿Qué se sabe de los nuevos capítulos de la serie de Netflix 'Animal'?

Según ha comunicado Netflix, los actores Luis Zahera, Lucía Caraballo y Álvaro Mel serán los grandes protagonistas de los nuevos capítulos de la comedia rural gallega Animal, en los que el nuevo Kawanda Urban de Santiago de Compostela devuelve la ilusión a Antón (Luis Zahera).

Luis Zahera, en 'Animal', serie de Netflix rodada en Santiago y sus alrededores. / Netflix

Pero su estabilidad, si es que alguna vez Antón la ha tenido, se tambaleará cuando su sobrina Uxía (Lucía Caraballo), recién diplomada en etología, se incorpora al negocio. Juntos, con la ayuda de Mike (Álvaro Mel), nuevo gerente de Kawanda, pondrán en marcha un popular servicio de entierros para mascotas que traerá prosperidad a Topomorto, ficticio pueblo de la serie al que dan vida localizaciones de Touro, Ponte Maceira, ArzúaTeo y Vedra.

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Sin embargo, el inesperado auge económico revelará un oscuro secreto que se esconde bajo la superficie y que, esperemos que más pronto que tarde, podramos descubrir en Netflix, aunque todo apunta que para ello tengamos que esperar hasta el próximo año.