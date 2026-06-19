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Las reservas de sangre A positivo y 0 positivo están bajas en Galicia

Ados destaca la importancia de mantener las donaciones de cara al verano

Un joven dona sangre en Pontevedra.

Un joven dona sangre en Pontevedra. / Gustavo Santos

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El Correo Gallego

Santiago

La Axencia de Doazón de Órganos e Sangue (ADOS) informó este viernes de que las reservas de sangre A positivo y 0 positivo están bajas en Galicia.

Así lo refleja el Semáforo de la Sangre, que indica también que las reservas de 0 negativo están normales y las del resto de grupos presentan un nivel bueno.

Ados destaca la importancia de mantener las donaciones de sangre, especialmente de cara al verano, y ha recordado que los hospitales necesitan diariamente 400 donaciones para su actividad.

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Para donar, los gallegos pueden acudir a las instalaciones que Ados tiene en las ciudades gallegas, o en las unidades móviles, que durante la próxima semana visitarán localidades como As Pontes, Milladoiro, Porto do Son, Santiago, Meira, Ourense o Vigo.

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