Tráfico
Un accidente en la AP-9 en Vigo entre un camión y un autobús escolar deja 12 heridos leves, nueve de ellos menores de edad
El choque tuvo lugar sobre las 18 horas en el kilómetro 157 a su paso por Cabral y generó atascos de 4 kilómetros
En el autocar viajaban 50 estudiantes y 6 profesores, aunque no fue necesario trasladarlos al hospital
Víctor P. Currás
Nuevo susto en las carreteras que circunvalan Vigo para cerrar la semana. Un accidente entre un autobús escolar y un camión en la AP-9a su paso por la ciudad está generando importantes atascos en sentido Puxeiros. El choque tuvo lugar en el punto kilométrico 157, a su paso por Cabral, y está provocando retenciones de más de 4 kilómetros que alcanzan los túneles de A Madroa y Candeán.
Según informan desde el 112 Galicia el suceso tuvo lugar poco después de las 18 horas, cuando un autobús que cubría la ruta entre Pontevedra y Ponteareas sufrió este choque. Hasta el lugar de los hechos se envió una ambulancia «por precaución», y aunque inicialmente se informó que no hubo personas heridas, finalmente fueron doce los heridos leves en el interior del autocar. Todos ellos fueron atendidos en el lugar de los hechos, sin requerir ser trasladados a ningún centro hospitalario. El conductor del autobús resultó ileso.
En el transporte escolar viajaban 50 estudiantes y 6 profesores, de los cuales nueve —menores de edad— y tres acompañantes sufrieron esas pequeñas lesiones.
No obstante, las características de este tramo —cuesta arriba, con dos carriles y un alto volumen de tráfico pesado— ha provocado retenciones durante toda la tarde de este viernes. Cientos de conductores que iniciaban su fin de semana se han visto atrapados en los túneles previos al lugar del golpe.
- Vueling lanza vuelos a partir de 17 euros desde Santiago para celebrar el Yellow Day: estos son los destinos
- París de Noia: el gigante de los macroescenarios que conquistó el ‘streaming’ real
- Estos serán los festivos autonómicos de Galicia en 2027
- Un muerto en un tiroteo durante un operativo contra el narcotráfico en Arousa
- La Xunta eleva el aval joven para la compra de vivienda hasta los 45 años
- Los mejores de la PAU gallega reivindican el valor del «esfuerzo colectivo»
- Fallece a los 77 años Lorenzo López, empresario gallego con una cadena de hoteles en Canarias y viñedos en la Ribeira Sacra
- De Ames a Negreira, las alumnas que lideran las notas de la PAU de Galicia: «Sabía que la nota era buena... pero no tanto»