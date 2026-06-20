Un accidente en la AP-9 en Vigo entre un camión y un autobús escolar deja 12 heridos leves, nueve de ellos menores de edad

Nuevo susto en las carreteras que circunvalan Vigo para cerrar la semana. Un accidente entre un autobús escolar y un camión en la AP-9a su paso por la ciudad está generando importantes atascos en sentido Puxeiros. El choque tuvo lugar en el punto kilométrico 157, a su paso por Cabral, y está provocando retenciones de más de 4 kilómetros que alcanzan los túneles de A Madroa y Candeán.

Según informan desde el 112 Galicia el suceso tuvo lugar poco después de las 18 horas, cuando un autobús que cubría la ruta entre Pontevedra y Ponteareas sufrió este choque. Hasta el lugar de los hechos se envió una ambulancia «por precaución», y aunque inicialmente se informó que no hubo personas heridas, finalmente fueron doce los heridos leves en el interior del autocar. Todos ellos fueron atendidos en el lugar de los hechos, sin requerir ser trasladados a ningún centro hospitalario. El conductor del autobús resultó ileso.

En el transporte escolar viajaban 50 estudiantes y 6 profesores, de los cuales nueve —menores de edad— y tres acompañantes sufrieron esas pequeñas lesiones.

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No obstante, las características de este tramo —cuesta arriba, con dos carriles y un alto volumen de tráfico pesado— ha provocado retenciones durante toda la tarde de este viernes. Cientos de conductores que iniciaban su fin de semana se han visto atrapados en los túneles previos al lugar del golpe.