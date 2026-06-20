As pregas do liño e a beleza do rústico
Un breve percorrido dende os liñares ata as pasarelas modernas que describe a historia dunha fibra que vestiu a nosa historia, acompañando a vida e dignificando a morte nas aldeas galegas de antano
O. Sotelo Blanco
Hoxe, cando miramos as etiquetas de composición nas tendas de moda, o liño aparece como un produto de luxo, fresco e exclusivo. Pero para os que medramos nas aldeas de Galicia ata ben entrado o século XX, o liño non era unha moda: era o esqueleto mesmo da nosa subsistencia. Lembro, sendo neno, a miña nai sementando a liñaza nos «liñares», aquelas fincas escollidas pola súa proximidade á casa e pola facilidade de rega. En Quintela, por exemplo, existía unha sorte de irmandade da terra: doce propietarios coidaban con esmero doce pequenas parcelas que, coa chegada da concentración parcelaria, perderon o seu nome e a súa identidade para converterse nun único lameiro hoxe coñecido como A Corga. Con eses nomes non só marcharon os marcos, senón tamén a memoria de todo un ciclo de vida.
O cultivo do liño esixía unha paciencia case relixiosa. Dende a preparación da terra ata a sega, cada paso era un ritual. Unha vez recollido, o liño pasaba polo «enriado», que consistía en mergullalo no río. Alí, baixo o peso das pedras, a auga realizaba o seu milagre silencioso: unha fermentación que permitía separar a fibra do talo. Eran uns dez días de espera antes de que os mañuzos saísen de novo á luz para secar nos lameiros, onde quedaban estendidos como pequenos espantallos que debuxaban unha paisaxe fantasiosa e fermosa.
O proceso era debedor dun esforzo físico hoxe esquecido. Viña o mazado para crebar a parte leñosa e o restrelado, que deixaba a fibra limpa, lista para o fiado en nobelos. Aquelas fibras, resistentes e nobres, acababan nas mans expertas das tecedeiras. Dos seus teares saían as sabas que duraban xeracións, as colchas de dote ou enxoval e as camisas que vestían a homes e mulleres. Eran pezas bravas, de tacto rañoso ao principio, que só o tempo, o uso e moitos lavados con cinza lograban domar.
Antigamente, a coada facíase poñendo o liño cun pucho de tea enriba cheo de cinza de carballo e botábase auga fervendo. O potasio da cinza actuaba como un deterxente natural que non só limpaba, senón que desinfectaba e branqueaba a fibra sen estragala. Era a química básica que se atopaba nos recursos naturais.
Aínda que os homes axudaban no arado ou no mazo, o liño era fundamentalmente un universo de mulleres. Elas eran as que sementaban (pois dicíase que tiñan a man máis delicada), as que fiaban camiñando cara á feira e as que custodiaban o tesouro do enxoval.
Ademais, o liño acompañaba as persoas dende o nacemento até a morte, pois os cueiros e as primeiras mantas eran de liño por ser un tecido que transpira e non produce alerxias. E no final da vida, era costume gardar as mellores sabas de liño do enxoval, aquelas que nunca se usaban, para que servisen de mortalla. Vestir o corpo con liño era a última mostra de dignidade da persoa.
Foi moito despois cando o deseñador Adolfo Domínguez rescatou esta fibra do imaxinario rural para levala ás pasarelas de todo o mundo. Co seu icónico lema “a prega é fermosa”, o liño deixou de ser aquel tecido “rústico” e rexo das nosas aldeas para converterse nun estandarte de calidade e elegancia natural. Porén, para os que aínda lembramos o cheiro do liño mollado no río e o son dos tascóns, esa prega non é só estética; é a pegada duns dedos que traballaron a terra, a memoria dunha Galicia que vestía o que sementaba e a crónica dun tempo en que as cousas se facían para durar toda unha vida.
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