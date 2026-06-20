El BNG urge a la Xunta a restaurar los montes gallegos tras las riadas para evitar nuevas catástrofes

Tras una semana complicada en parte de la comunidad, con las tormentas cebándose con los municipios de la zona oriental de la provincia de Ourense, el BNG exigió este sábado a la Xunta que agilice las labores de restauración hidrológico-forestal de los montes gallegos afectados por incendios para evitar nuevos episodios como las riadas que afectaron a dichos concellos.

En un comunicado remitido a los medios, la portavoz de Montes del grupo nacionalista en el Parlamento gallego, Montse Valcárcel, expone que la desaparición de la cubierta forestal del terreno tras los fuegos del pasado verano supuso también la eliminación de la “barrera natural de contención” que protegía los núcleos habitados de estos sucesos. Más de veinte ayuntamientos gallegos, en especial Viana do Bolo, sufrieron esta semana importantes daños materiales a causa de las escorrentías de barro, piedras y troncos causadas por tormentas y que han provocado cortes de carreteras, inundaciones de viviendas y establecimientos comerciales o el colapso de sumideros.

Por este motivo, desde el BNG han presentado una serie de iniciativas destinadas, exponen, a que se establezca la categoría de emergencia, se movilicen recursos humanos y materiales para atender en su debida manera a las zonas afectadas y prevenir que estos episodios se repitan. “La gente sabe que esto no cae del cielo sin más y que un incendio no termina cuando se apaga”, sostiene Valcárcel, que considera “evitable” lo acontecido y tacha de “claramente insuficientes” las labores de restauración llevadas a cabo tras los incendios del pasado verano, que arrasaron más de 120.000 hectáreas.