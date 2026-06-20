Una colisión entre un coche y un autobús averiado en la AP-9 deja una mujer herida
El accidente en Abegondo movilizó a Guardia Civil, Bomberos y Protección Civil
Agencias
Un coche colisionó contra un autobús que se encontraba parado por una avería en Abegondo (A Coruña). Una mujer necesitó asistencia sanitaria a raíz del accidente.
Tal y como ha trasladado el 112 Galicia, el suceso tuvo lugar a las 18.50 horas de este viernes. Un particular alertó de un accidente en el cual un coche chocó contra un autobús averiado en la AP-9, kilómetro 29, en Folgoso, dirección Santiago.
A pesar de que inicialmente no se tenía constancia de heridos, un segundo alertante comunicó al 112 Galicia que había una mujer que podía necesitar asistencia sanitaria.
Por su parte, Emergencias comunicó el aviso al Servizo de Urxencias Sanitarias de Galicia-061, a la Guardia Civil de Tráfico, a los Bomberos de Ordes, a los efectivos de la Agrupación de Voluntarios de Protección Civil de la localidad y al personal de la AP-9.
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