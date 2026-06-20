Saltar al contenido principalSaltar al pie de página

Secciones

Es noticia
O Son do CamiñoNuevo local EnsancheOla de calorCastro de AbaixoNoelia Gestoso
instagram

Una colisión entre un coche y un autobús averiado en la AP-9 deja una mujer herida

El accidente en Abegondo movilizó a Guardia Civil, Bomberos y Protección Civil

Inmagen de archivo de un accidente de tráfico

Inmagen de archivo de un accidente de tráfico / Cedida

¿Ya nos sigues?Márcanos como medio preferente
Añádenos en Google

Agencias

Santiago

Un coche colisionó contra un autobús que se encontraba parado por una avería en Abegondo (A Coruña). Una mujer necesitó asistencia sanitaria a raíz del accidente.

Tal y como ha trasladado el 112 Galicia, el suceso tuvo lugar a las 18.50 horas de este viernes. Un particular alertó de un accidente en el cual un coche chocó contra un autobús averiado en la AP-9, kilómetro 29, en Folgoso, dirección Santiago.

A pesar de que inicialmente no se tenía constancia de heridos, un segundo alertante comunicó al 112 Galicia que había una mujer que podía necesitar asistencia sanitaria.

Noticias relacionadas y más

Por su parte, Emergencias comunicó el aviso al Servizo de Urxencias Sanitarias de Galicia-061, a la Guardia Civil de Tráfico, a los Bomberos de Ordes, a los efectivos de la Agrupación de Voluntarios de Protección Civil de la localidad y al personal de la AP-9.

TEMAS

RRSS WhatsAppCopiar URL
Tracking Pixel Contents