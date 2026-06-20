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ESCAPADAS CON ENCANTO 2026

A Estrada ponse no mapa como destino interior único

O Pazo de Oca, a Rapa das Bestas de Sabucedo, o sendeirismo, as praias fluviais ou a cultura sidreira dánlle ao concello identidade propia

A Rapa das Bestas de Sabucedo é un dos emblemas da Estrada. | CEDIDA

A Rapa das Bestas de Sabucedo é un dos emblemas da Estrada. | CEDIDA

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Redacción

A Estrada

A Estrada é un destino no que conviven patrimonio, natureza e tradición. Entre os seus grandes referentes está o Pazo de Oca, considerado un dos pazos máis representativos de Galicia, cos seus xardíns barrocos, o protagonismo da auga e a súa integración na Ruta da Camelia.

Escapadas con Encanto 2026

Escapadas con Encanto 2026

Escapadas con Encanto 2026

Outro dos símbolos do municipio é Sabucedo, onde cada primeiro fin de semana de xullo se celebra a Rapa das Bestas, Festa de Interese Turístico Internacional con máis de 400 anos de historia. A subida ao monte, a baixada dos cabalos e o curro converten esta cita nunha das expresións máis auténticas da cultura galega.

A Estrada é tamén terra de camiños e sendeiros. Polo seu territorio pasan tres rutas xacobeas e máis de 150 quilómetros de itinerarios sinalizados, entre eles os de Codeseda-Rapa das Bestas, Castro, Golfariz, Vesacarballa, Callobre ou Entre as Pontes.

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A oferta complétase con praias fluviais como Liñares ou A Praíña, e cunha cultura sidreira consolidada coa recuperación de variedades autóctonas, a Ruta da Sidra e a Feira da Sidra.

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