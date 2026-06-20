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Evacúan en helicóptero desde la isla de Ons a una menor con una posible complicación médica

El Parque Nacional Marítimo-Terrestre das Illas Atlánticas de Galicia activó el 112 para la rápida y segura evacuación de la niña

El faro de la isla de Ons, en lo alto de Cucorno

El faro de la isla de Ons, en lo alto de Cucorno / ECG

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Agencias

Santiago

Un helicóptero de emergencias ha evacuado desde la isla de Ons a una menor de corta edad que presentaba un malestar progresivo "con diversos síntomas compatibles con una posible complicación médica", según ha informado el Parque Nacional Marítimo-Terrestre das Illas Atlánticas de Galicia.

En primer lugar, la menor fue atendida en el puesto de asistencia sanitaria en la mañana de este sábado. Tras la primera valoración, el personal del Parque Nacional activó el procedimiento de coordinación con el 112 Galicia, que movilizó de inmediato un helicóptero de emergencias para garantizar una evacuación "rápida y segura" desde el helipuerto de la isla.

De este modo, la menor ha sido trasladada para valoración hospitalaria especializada. "La intervención se ha desarrollado con normalidad, en un tiempo óptimo y sin incidencias adicionales", han detallado fuentes del espacio natural.

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En la operación han participado de manera coordinada el personal del Parque Nacional, profesionales de Tragsa y los servicios de emergencias 112 Galicia y 061.

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