Evacúan en helicóptero desde la isla de Ons a una menor con una posible complicación médica
El Parque Nacional Marítimo-Terrestre das Illas Atlánticas de Galicia activó el 112 para la rápida y segura evacuación de la niña
Agencias
Un helicóptero de emergencias ha evacuado desde la isla de Ons a una menor de corta edad que presentaba un malestar progresivo "con diversos síntomas compatibles con una posible complicación médica", según ha informado el Parque Nacional Marítimo-Terrestre das Illas Atlánticas de Galicia.
En primer lugar, la menor fue atendida en el puesto de asistencia sanitaria en la mañana de este sábado. Tras la primera valoración, el personal del Parque Nacional activó el procedimiento de coordinación con el 112 Galicia, que movilizó de inmediato un helicóptero de emergencias para garantizar una evacuación "rápida y segura" desde el helipuerto de la isla.
De este modo, la menor ha sido trasladada para valoración hospitalaria especializada. "La intervención se ha desarrollado con normalidad, en un tiempo óptimo y sin incidencias adicionales", han detallado fuentes del espacio natural.
En la operación han participado de manera coordinada el personal del Parque Nacional, profesionales de Tragsa y los servicios de emergencias 112 Galicia y 061.
- Vueling lanza vuelos a partir de 17 euros desde Santiago para celebrar el Yellow Day: estos son los destinos
- Los mejores de la PAU gallega reivindican el valor del «esfuerzo colectivo»
- París de Noia: el gigante de los macroescenarios que conquistó el ‘streaming’ real
- Estos serán los festivos autonómicos de Galicia en 2027
- Un muerto en un tiroteo durante un operativo contra el narcotráfico en Arousa
- La Xunta eleva el aval joven para la compra de vivienda hasta los 45 años
- Fallece a los 77 años Lorenzo López, empresario gallego con una cadena de hoteles en Canarias y viñedos en la Ribeira Sacra
- De Ames a Negreira, las alumnas que lideran las notas de la PAU de Galicia: «Sabía que la nota era buena... pero no tanto»