Exámenes en Santiago y otras 14 localidades: comienza el proceso de oposición para 15.900 aspirantes a plazas de profesorado

Las cerca de 15.900 personas que han decidido concurrir en 2026 al proceso selectivo para lograr una plaza de profesorado en la educación pública gallega han iniciado este sábado sus oposiciones con la celebración de los primeros exámenes en quince localidades diferentes. Para este ejercicio, la Xunta de Galicia ha convocado un total de 1.601 plazas de hasta cuarenta y dos especialidades, de las cuales 1.388 son de acceso libre y las 213 restantes para que los maestros y maestras de primaria puedan acceder a la enseñanza secundaria. De este modo, aproximadamente uno de cada diez participantes en este proceso podrán lograr al término del mismo un puesto de docente en la educación pública gallega.

El conselleiro de Educación, Román Rodríguez, ha estado presente este sábado en un instituto politécnico de Santiago de Compostela para supervisar el inicio de los exámenes. Desde allí, en declaraciones a los medios, ha deseado "suerte" y "justicia" a los aspirantes; además de destacar la "logística muy compleja" de todo este proceso, que implica a 2.156 personas entre tribunales titulares y suplentes, repartidas por sesenta centros educativos diferentes de las cuatro provincias gallegas.

Será además la primera vez que en las oposiciones gallegas de educación se lleven a cabo controles aleatorios de dispositivos no permitidos y que los profesores interinos no necesitarán presentarse a las pruebas para permanecer en las listas de contratación.

La previsión es que esta fase selectiva pueda concluir a mediados del próximo mes de julio para que los nuevos profesores estén ya incorporados a sus futuros puestos de trabajo a tiempo para el inicio del curso el próximo día 1 de septiembre; después de que en el mes de agosto se resuelva el concurso de adjudicación de destinos provisionales.

Rodríguez también ha destacado que la Xunta convoca el máximo legal de plazas que le es posible, con una tasa de reposición del 120%, y ha defendido que esto permite bajar las ratios de alumno por docente y reducir las tasas de interinidad.

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Por cuerpos, en educación primaria se ofertan 476 plazas de ocho especialidades; en el de secundaria, 852 en veintinueve y unas sesenta plazas adicionales en cinco especialidades de sectores singulares de formación profesional. También se refuerza, remarca la administración autonómica, el área de atención a la diversidad con la convocatoria de 136 plazas de audición y lenguaje y pedagogía terapéutica; o la enseñanza de idiomas con 229 puestos de profesores de inglés y cincuenta y cuatro de francés.