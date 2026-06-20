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Galicia, líder do turismo termal en España

Os seus balnearios, con augas mineromedicinais de calidade, combinan saúde, benestar e sostibilidade

Imagen del Balneario de Mondariz

Imagen del Balneario de Mondariz / ECG

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Redacción

Galicia

Galicia é a principal referencia do turismo termal en España. Cunha das maiores riquezas mineromedicinais de Europa, a comunidade conta con máis de 300 captacións catalogadas, das que unha vintena son empregadas polos seus balnearios.

Instalacións do Balneario de Cuntis, na provincia de Pontevedra. | CEDIDA

Instalacións do Balneario de Cuntis, na provincia de Pontevedra. | CEDIDA

As propiedades destas augas, coñecidas desde antes da chegada dos romanos, continúan atraendo cada ano milleiros de persoas que buscan saúde, descanso e benestar. Os balnearios galegos ofrecen instalacións modernas, profesionais especializados e experiencias adaptadas a todas as idades.

Con máis de 3.000 prazas hoteleiras e arredor de 150.000 usuarios anuais, Galicia concentra preto do 20 % dos balnearios existentes en España. A súa oferta esténdese por todo o territorio, desde Mondariz, Cuntis ou A Toxa ata Guitiriz, Lugo, Pantón, O Carballiño, Lobios ou Brión.

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Considerado o segundo gran produto turístico internacional de Galicia tras o Camiño de Santiago, o termalismo reforza a súa posición como sinal de identidade e como motor económico para as comarcas nas que se asenta. Ademais, contribúe a desestacionalizar o turismo ao ofrecer saúde e descanso durante todo o ano.

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