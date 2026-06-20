ESCAPADAS CON ENCANTO 2026
Galicia, líder do turismo termal en España
Os seus balnearios, con augas mineromedicinais de calidade, combinan saúde, benestar e sostibilidade
Redacción
Galicia é a principal referencia do turismo termal en España. Cunha das maiores riquezas mineromedicinais de Europa, a comunidade conta con máis de 300 captacións catalogadas, das que unha vintena son empregadas polos seus balnearios.
As propiedades destas augas, coñecidas desde antes da chegada dos romanos, continúan atraendo cada ano milleiros de persoas que buscan saúde, descanso e benestar. Os balnearios galegos ofrecen instalacións modernas, profesionais especializados e experiencias adaptadas a todas as idades.
Con máis de 3.000 prazas hoteleiras e arredor de 150.000 usuarios anuais, Galicia concentra preto do 20 % dos balnearios existentes en España. A súa oferta esténdese por todo o territorio, desde Mondariz, Cuntis ou A Toxa ata Guitiriz, Lugo, Pantón, O Carballiño, Lobios ou Brión.
Considerado o segundo gran produto turístico internacional de Galicia tras o Camiño de Santiago, o termalismo reforza a súa posición como sinal de identidade e como motor económico para as comarcas nas que se asenta. Ademais, contribúe a desestacionalizar o turismo ao ofrecer saúde e descanso durante todo o ano.
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