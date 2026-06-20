Hallan el cadáver de un hombre flotando en el puerto de Cambados

El puerto de Tragove, en Cambados, fue escenario este sábado del hallazgo del cuerpo sin vida de un hombre que apareció flotando en sus aguas. El cadáver fue localizado por el conductor de una moto de agua, que advirtió la presencia del cuerpo en la zona portuaria. Posteriormente, un marinero de Cambados colaboró en las labores para trasladarlo hasta tierra.

Hasta el lugar se desplazó un operativo de la Guardia Civil, que abrió una investigación para tratar de esclarecer las circunstancias del suceso. Las pesquisas se encuentran todavía en una fase inicial y una de las prioridades pasa por confirmar la identidad del fallecido, que, según las primeras estimaciones, rondaría los 70 años.

Las identificación del cadáver ocupa ahora la prioridad. / Noe Parga

El hombre no llevaba documentación encima, lo que complica las primeras labores de identificación. Además, el marinero que lo trasladó a tierra no lo conocía, por lo que no se descarta que no se trate de una persona residente en Cambados. Dentro de esas gestiones iniciales, los agentes comenzaron a revisar los vehículos estacionados en las inmediaciones del puerto y a cotejar matrículas, una vía que podría ayudar a identificar al fallecido.

Noticias relacionadas

La noticia causó un fuerte impacto entre los marineros y trabajadores del puerto de Tragove, sorprendidos por un suceso que alteró por completo la actividad habitual de la zona. El alcalde de Cambados, Samuel Lago, se personó de inmediato en el lugar de los hechos y sigue de manera directa la evolución de la investigación abierta.