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Illas, lendas e natureza en familia en Outeiro de Rei

O concello combina paraxes como a Ínsua de Seivane cun rico patrimonio, a olería de Bonxe e propostas como Marcelle e Avifauna

Outeiro de Rei posúe fermosas paraxes das que gozar en familia. | CEDIDA

Outeiro de Rei posúe fermosas paraxes das que gozar en familia. | CEDIDA

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Redacción

Outeiro de Rei

Outeiro de Rei é un deses concellos nos que a natureza marca o ritmo da visita. Os ríos Miño e Ladra sementan o territorio de illas, áreas recreativas e paraxes de gran beleza, moitas delas ligadas á memoria social e ás tradicións locais, como o Campo de Santa Isabel, as Penas de Rodas ou a fervenza do Piago.

Un dos espazos máis singulares é a Ínsua de Seivane, a illa máis grande do curso alto e medio do Miño, á que se pode acceder desde a parroquia de Parada a través dunha ponte colgante. Na propia illa, unha pequena área recreativa, o refuxio de pescadores e un sendeiro duns 1,5 quilómetros permiten gozar dunha contorna especialmente frecuentada no verán e moi vinculada ao río.

Escapadas con Encanto 2026

Escapadas con Encanto 2026

Escapadas con Encanto 2026

Este conxunto de illas forma parte do LIC Parga-Ladra-Támoga e intégrase tamén no núcleo da biosfera Terras do Miño, o que reforza o valor ambiental dun espazo ideal para camiñar, descansar e descubrir a paisaxe fluvial. Pola zona discorren ademais rutas como a Arqueolóxica de Acevedo ou o Camiño do Miño, que conecta enclaves como a fervenza do Piago ou o Campo de Santa Isabel.

Ao atractivo natural súmase un importante patrimonio histórico e artístico. Outeiro de Rei conserva restos arqueolóxicos como medorras e castros, ademais dunha destacada presenza de casas señoriais vencelladas á antiga nobreza e fidalguía local. Entre elas figura a Casa Forte, levantada a partir dunha torre medieval no século XV.

A arquitectura relixiosa tamén ocupa un lugar relevante, con igrexas e capelas repartidas polas súas 27 parroquias, construídas na súa maior parte entre os séculos XVII e XVIII, aínda que con excepcións anteriores como os templos de Francos, Martul ou Robra.

O concello é, ademais, unha boa opción para o turismo familiar. Marcelle Natureza permite achegarse a especies autóctonas e exóticas nun amplo espazo natural, mentres que Avifauna ofrece unha colección de máis de 300 especies de aves e desenvolve actividades de educación ambiental.

A pegada da auga está presente en boa parte da identidade de Outeiro de Rei. As ribeiras do Miño e do Ladra, os pequenos areais fluviais, as áreas recreativas e os espazos naturais conforman unha paisaxe que invita a ser descuberta sen présa. A combinación de biodiversidade, patrimonio e tradición converte o concello nun destino ideal para quen busca experiencias vinculadas á natureza e ao turismo sostible no corazón das Terras do Miño.

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A visita pode completarse coa olería de Bonxe, unha das cerámicas tradicionais que aínda permanecen vivas en Galicia. Natureza, patrimonio, tradición e propostas para todas as idades fan de Outeiro de Rei un destino especialmente atractivo a poucos quilómetros de Lugo.

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Illas, lendas e natureza en familia en Outeiro de Rei

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