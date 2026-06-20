Los mejores expedientes de la PAU respaldan a la CiUG pese a los errores en los exámenes
La alumna Sofía Salgado elogia la «inmensa labor de coordinación» de la comisión y el rector de la UdC, Ricardo Cao, llama a que «errores puntuales» no distorsionen la imagen del ente
El acto de homenaje a los mejores expedientes de la PAU en Galicia, celebrado ayer, dejó también un mensaje de apoyo a la Comisión Interuniversitaria de Galicia (CiUG), cuestionada en las últimas semanas tras los errores detectados en los exámenes de Diseño Técnico e Historia de España.
En nombre de los 1.120 alumnos homenajeados, Sofía Salgado, alumna del IES República Oriental do Uruguai de Vigo, agradeció a la CiUG la «inmensa labor de coordinación» que realiza en las pruebas de acceso a la universidad. La estudiante recordó que detrás de los exámenes existe un importante trabajo organizativo y destacó el esfuerzo realizado para garantizar que miles de alumnos compitan «en condiciones justas».
Las palabras de Salgado llegaron apenas unos días después de que la Xunta anunciase cambios en la elaboración de la PAU para el próximo curso. El Gobierno gallego avanzó el lunes que participará de forma «real y efectiva» junto a las universidades en el diseño de las pruebas tras la polémica generada por los errores detectados en dos exámenes de la convocatoria de este año.
El respaldo al trabajo realizado hasta ahora por la comisión también fue compartido desde el ámbito universitario. El rector de la Universidade da Coruña, Ricardo Cao, reivindicó durante el acto «el trabajo riguroso y profesional» desarrollado durante más de tres décadas por miles de docentes del sistema educativo gallego, tanto en el bachillerato como en la universidad.
Sin mencionar directamente la controversia, Cao advirtió de que resulta preocupante que «episodios puntuales» puedan ser utilizados para proyectar una imagen distorsionada de un sistema de acceso que definió como sólido, equitativo y reconocido. «El diálogo es el camino para fortalecer sistemas y procesos que son claves para el futuro de nuestro estudiantado y de nuestro país», defendió.
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