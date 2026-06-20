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Monfero: natureza e historia no corazón do Eume
O mosteiro de Santa María, as Fragas e as súas pontes medievais sorprenden a quen se adentra no seu interior
Redacción
Monfero é un deses lugares nos que a historia e a natureza parecen avanzar da man. No corazón da comarca do Eume, o municipio atesoura algúns dos espazos máis singulares de Galicia, desde o monumental mosteiro de Santa María ata os bosques das Fragas do Eume.
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O principal símbolo do concello é o Mosteiro de Santa María de Monfero, fundado no século XII e estreitamente ligado á expansión da orde do Císter en Galicia. Situado nun val rodeado polas serras de Cela e Moncoso, constitúe unha das grandes xoias do patrimonio galego.
Outro dos grandes tesouros do territorio son as Fragas do Eume, consideradas o bosque atlántico costeiro mellor conservado de Europa. Declarado Parque Natural en 1997, este espazo abrangue máis de 9.000 hectáreas de montese vales modelados polo río Eume.
No patrimonio de Monfero figuran ademais pontes medievais como a Ponte do Dez ou a de San Paio. A estes elementos súmanse igrexas, capelas, cruceiros e camiños tradicionais que permiten descubrir o concello con calma, seguindo a pegada da súa historia rural e monástica.
Monfero ofrece así unha experiencia marcada polo silencio, a paisaxe e a autenticidade.
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