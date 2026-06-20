"Santiago jamás estuvo tan abandonada como con este gobierno local: sucia, insegura y oscura"

¿Qué retos se marca el PPdeG para las municipales de 2027?

El objetivo es mantener las 160 alcaldías que tenemos e incrementarlas. Trabajamos para poner a los mejores candidatos y equipos solventes que ofrezcan una alternativa al pacto entre perdedores de nacionalistas y socialistas. Aspiramos a dar ese paso, subir ese último escalón que se nos resiste en algunos sitios para tener esa mayoría absoluta que nos permita gobernar más concellos.

Borja Verea será candidato del PP en Santiago. ¿Cuán se presentará?

En las próximas semanas. Dos o tres como máximo.

La batalla por Raxoi parece estar otra vez en un puño entre PP y BNG. ¿Cuál puede ser la clave que marque la diferencia para Verea respecto a 2023?

La clave está en que la ciudad jamás estuvo tan abandonada como ahora. Eso es porque se gobierna con ideología en lugar de hacerlo para los vecinos, así que la clave es cambiar eso. Y el cambio solo pasa por el PP y Verea, porque votar a PSOE, CA o BNG es igual, ya que gobernará alguno de ellos con el apoyo del resto según el peso que tengan. Lo que no puede ser es que tengamos una ciudad donde sacamos mayoría y ganamos claramente las elecciones y que gobierne una señora con seis concejales. Una alcaldesa que, por cierto, vive en un mundo irreal y no conoce los problemas de Santiago, por eso habla como habla. Es una ciudad sucia, insegura, oscura... Pero eso no le preocupa. No sacó adelante ni un solo contrato importante en tres años, ni la basura ni los autobuses... Hay una incapacidad absoluta de gestión. Si no fue capaz de poner un equipo de sonido para celebrar el ascenso del Obradoiro es imposible que pueda resolver problemas más grandes.

Candia gobierna Lugo después de una moción de censura. ¿Llegó a tener Borja Verea esa misma oportunidad con los no adscritos?

Los no adscritos expusieron esa posibilidad y Borja Verea, con una inmensa generosidad pese a ser el ganador de las elecciones, le cedía la alcaldía a Mercedes Rosón, que después plegó velas y dijo que no. Verea fue muy generoso, porque ofreció la alcaldía a otra persona para sacar a Santiago del abandono, pero Mercedes Rosón no quiso ser alcaldesa.

Paula Prado y Borja Verea, en la Quintana / ECG

"El BNG apoya al PSOE pase lo que pase"

¿Influirán los escándalos estatales en las municipales o falta mucho y quedan muy lejos?

Quiero pensar que la ciudadanía, cuando coge la papeleta, es porque se siente identificada con ella; y no creo que nadie se sienta identificado hoy con un PSOE que tiene cien imputados en diferentes casos y en el que aparece un nuevo escándalo cada día. Pero tampoco se podrán identificar con un BNG que apoya ese partido y ese Gobierno en Madrid pase lo que pase. El Bloque no tiene líneas rojas para dejar caer a Sánchez: ni corrupción, ni maltrato a Galicia, ni falta de presupuestos, ni dependencia, ni infraestructuras y ni siquiera la AP-9, donde acaba de pasar de nuevo por el aro de Pedro Sánchez. No sé que más tiene que pasar.

¿Teme unha irrupción de Vox en Santiago y Galicia?

Vox ya se presentó y no obtuvo representantes. Espero que la gente reflexione sobre la utilidad de su voto y que, si coge una papeleta para el cambio, sepa que en Santiago, A Coruña o Pontevedra es la del PP. Si Vox saca mil votos y no tiene representación, son mil votos que van a la papelera del colegio electoral esa misma noche.

¿Y qué papel jugarán los no adscritos en 2027?

Si tuviesen la valentía que tienen que tener después de lo que les hizo el PSOE, creo que tendrían que presentarse. Son personas muy conocidas en Santiago y con capacidad para llegar a mucha gente. Si quieren un cambio de verdad en la ciudad, que se presenten para demostrar que hay otras formas de hacer las cosas diferentes a las del PSOE.

¿Habrá mucha renovación en los carteles electorales del PP en la zona de Santiago?

El PPdeG es previsible. Los alcaldes, salvo que no quieran, repetirán, y aquellos candidatos con buen resultado en 2023 y que llevan tres años trabajando también es de justicia que se presenten.

"En Santiago esperamos una subida espectacular"

¿Qué Diputación ve más asequible: Lugo o A Coruña?

No renunciamos absolutamente a nada. Si Elena Candia sigue trabajando en la ciudad de Lugo como hasta ahora, cambiando la dinámica de un gobierno paralizado, confío en que pueda lograr esa subida que nos dé la Diputación. Y en A Coruña también tenemos la posibilidad de lograrla porque el gobierno de la ciudad está totalmente destrozado, al borde de la insolvencia técnica, por lo que el PP subirá. Igual que en Santiago, donde esperamos una subida espectacular.

¿Está en riesgo la Diputación de Pontevedra?

En ningún caso. Lo que está en riesgo en esa provincia son muchas alcaldías socialistas. Salvo el liderazgo de Abel Caballero en Vigo... ¿dónde está el PSOE en Pontevedra? Yo no conozco ninguna cara visible del partido en la provincia que pueda liderar un cambio. A diferencia del trabajo que está haciendo el PP, que sacó el caciquismo socialista de la Diputación que había implementado Carmela Silva. Por lo tanto, aspiramos a revalidarla.

¿El PP mantendrá el pacto con Jácome en Ourense de cara a 2027?

Nosotros teníamos un pacto de investidura. A partir de ahí, vimos claramente que en muchos acuerdos de la Diputación no contamos con su apoyo. Creo que Luis Menor hizo un magnífico trabajo en este mandato, donde fue capaz de llegar a acuerdos y consensos con PSOE e incluso BNG. Aspiramos a una mayoría absoluta en la Diputación.