ESCAPADAS CON ENCANTO 2026
A Ribeira Sacra seduce dende os catamaráns da Deputación
As rutas polo Miño e o Sil atraen milleiros de visitantes e permiten gozar dunha paisaxe marcada polos canóns, os viñedos e o patrimonio monástico
Redacción
Antes de converterse nun dos destinos turísticos máis recoñecidos do noroeste peninsular, a Ribeira Sacra xa estaba definida polos seus ríos. O Miño e o Sil foron os encargados de modelar durante séculos unha paisaxe única, marcada polos canóns, os mosteiros, os viñedos en socalcos e unha estreita relación entre o ser humano e a natureza. Hoxe, esas mesmas augas seguen sendo unha das mellores portas de entrada para descubrir a esencia deste territorio grazas ás rutas fluviais da Deputación de Lugo.
A través dos seus catamaráns, a institución provincial leva máis de vinte anos promovendo unha forma diferente de coñecer a Ribeira Sacra. A iniciativa naceu moito antes de que a comarca alcanzase a proxección turística actual e converteuse co paso do tempo nun dos grandes reclamos da provincia e nunha ferramenta fundamental para a difusión do seu patrimonio natural, cultural e paisaxístico.
Escapadas con Encanto 2026Escapadas con Encanto 2026
Navegar polos ríos Miño e Sil permite contemplar desde unha perspectiva privilexiada algúns dos elementos máis representativos da Ribeira Sacra. Desde a cuberta das embarcacións é posible admirar a espectacularidade dos canóns escavados polos ríos ao longo de millóns de anos, os viñedos sostidos en pendentes imposibles que dan forma á coñecida viticultura heroica e os mosteiros que contribuíron a construír a identidade histórica da comarca.
Esta combinación de paisaxe, patrimonio e natureza converteu as rutas fluviais nunha das experiencias turísticas máis demandadas de Galicia. Cada tempada, miles de visitantes escollen descubrir a Ribeira Sacra desde a auga, atraídos por unha proposta que permite comprender mellor a dimensión e singularidade dun territorio que aspira ao recoñecemento da UNESCO como Patrimonio da Humanidade.
Os datos confirman ese interese crecente. Só durante a pasada Semana Santa, máis de 2.400 persoas participaron nas rutas operadas pola Deputación de Lugo. Ao longo da tempada turística, que se estende entre marzo e decembro, son máis de 60.000 os visitantes que embarcan cada ano nos catamaráns para percorrer os ríos da Ribeira Sacra.
Actualmente, a institución provincial conta con tres embarcacións. Desde Ponte do Sil operan o catamarán Mencía e o monocasco Canón do Sil, que percorren un dos treitos máis espectaculares do río. Pola súa banda, desde Belesar parte o catamarán Pelegrín, encargado da ruta de Cabo do Mundo, un dos meandros máis coñecidos e fotografados de Galicia.
As persoas interesadas en realizar algunha destas travesías poden consultar horarios, itinerarios e adquirir os seus billetes a través da páxina web www.rutasembalses.es. Tamén está dispoñible o teléfono 982 26 01 96 para solicitar información e realizar reservas.
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