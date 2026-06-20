Santiago y sus alrededores se preparan para recibir más calor: la Xunta activa la alerta roja para este domingo

El calor, que desde hace días se deja notar en el territorio gallego, no cesa y la situación meteorológica que se espera para los próximos días ha puesto a la Xunta en alerta. Las altas presiones situadas al norte de la península Ibérica atraerán una masa de aire muy cálida procedente del norte de África que llegará este domingo a Galicia y permanecerá hasta el miércoles, según Meteogalicia, por lo que será necesario extremar las precauciones.

Es por ello que la Xunta activa desde este domingo avisos a lo largo y ancho de todo el territorio, con 109 concellos en alerta roja, 55 en naranja y 109 en amarilla. Santiago y sus alrededores se llevan la peor parte y es que quedan bajo el nivel 3 de alerta, el rojo, el más alto. Sin ir más lejos, mañana se espera alcanzar los 34 grados en la capital y hasta 36 el martes, con unas mínimas que no descenderán en ningún caso de los 20.

Esta alerta roja afecta también a municipios vecinos como Ames, Arzúa, A Baña, Boqueixón, Brión, Melide, Ordes, Oroso, O Pino, Santa Comba, Teo, Touro, Val do Dubra, Trazo o Vedra. También al centro y la montaña de Lugo, incluida la capital de provincia, a la montaña de Ourense y al interior de Pontevedra, con advertencias en Silleda, Cuntis o Lalín.

En el nivel 2, el naranja, permanecerán el noroeste de A Coruña, el sur de Lugo y la comarca ourensana de Valdeorras. Mientras, al nivel uno, el amarillo, quedarán sometidas A Mariña, el centro de Lugo, el noroeste de Ourense, el Miño de Ourense y el sur de esta misma provincia.

El Ejecutivo autonómico advierte en un comunicado que se suspende la actividad deportiva federada y del programa Xogade en el exterior en las zonas afectadas por la alerta roja y naranja de 12.00 a 20.00 horas. Asimismo, las actividades náuticas o acuáticas no tendrán restricciones en los concellos del litoral afectados por la alerta naranja, mientras que en los ayuntamientos del interior estarán permitidas con recomendación de no realizarlas en las horas centrales del día.

Recomendaciones

Ante este episodio de calor, la Consellería de Sanidade emite una serie de recomendaciones, entre ellas beber más líquidos sin esperar a tener sed, sobre todo agua, o evitar bebidas calientes, alcohólicas, café, té o cola y las muy azucaradas. También aconsejan comer menos cantidad y más veces al día; mantener los alimentos en el frigorífico y vigilar siempre las medidas higiénicas; usar ropa de tejidos naturales, ligera y holgada, de colores claros, sombrero, gafas de sol y créemelas protectoras solares, así como calzado fresco, cómodo y que transpire. Dentro de las posibilidades, se pide permanecer en espacios ventilados o acondicionados y estar a la sombra.

Recuerda, además, que en el caso de sufrir agotamiento o un golpe de calor, la recomendación es solicitar ayuda médica urgente a través del 061. Entre los síntomas que puede provocar la exposición a temperaturas excesivas están el mareo, cansancio, debilidad, fatiga y calambres musculares, síncope, deshidratación, insolación y golpe de calor. Sanidade explica que la mayoría de las enfermedades asociadas al calor son consecuencia más o menos grave de un fallo en el sistema de termorregulación.