Centro Superior de Hostelería de Galicia (CSHG), la escuela de Santiago que forma directivos de hoteles para medio mundo

Siempre se dice que los gallegos llegan a cualquier rincón del planeta, pero no es tan conocido el hecho de que parte de esos embajadores repartidos por el mundo salen del mismo lugar: el Centro Superior de Hostelería de Galicia (CSHG). La escuela de directivos del sector turístico y hostelero inaugurada en 1993 por la Xunta y dependiente de la Axencia de Turismo de Galicia ha logrado en sus más de tres décadas de trabajo un hito importante: crear y afianzar en el mundo un producto propio, el directivo CSHG, una marca que se vincula a la calidad, la profesionalidad y la excelencia.

La mejor prueba de ello es que, a día de hoy, hay más de 3.500 estudiantes salidos de la escuela ubicada en A Barcia en 80 países y que, curso tras curso, en este grado adscrito a la USC reciben unas 5.000 solicitudes de prácticas. "Cada año vienen 25 o 30 empresas a hacer entrevistas y seleccionar personal" entre los casi 300 alumnos, explica Luis Rial, subdirector del CSHG.

El grado saca 90 plazas al año que se completan sin problema. Y no es para menos, porque el grado de inserción laboral es prácticamente del 100%. "Lo que suele suceder es que un alumno de 3º hace prácticas en Meliá, por poner un ejemplo, y en 4º repite con la misma empresa, pero en otro destino. Pues al terminar, la empresa ya le suele hacer un contrato de trabajo".

En el CSHG se forma todo tipo de directivos en un grado que ofrece salidas laborales en dirección de hotel y puestos directivos hoteleros en los departamentos de gestión de alojamiento, gestión de alimentos y bebidas, administración y finanzas, marketing y ventas, recursos humanos, revenue management y organización de eventos. Los alumnos también se incorporan a las centrales de las grandes empresas turísticas y de cadenas hoteleras internacionales; son directores de hoteles de gran tamaño, resorts y complejos turísticos o emprendedores y consultores, entre otros puestos. Eso sí, siempre perfiles profesionales de alta cualificación, cada vez más reconocidos por un mercado laboral donde además escasean.

Galicia ofrece todas estas salidas gracias al programa formativo del CSHG, con un primer curso centrado en alimentación, cocina y restauración; el segundo en recepción, limpieza de pisos, cobros...; y en tercero y cuarto ya se orientan los alumnos hacia la parte más específica de la dirección. "Si vas a ser director de un hotel tendrás que dirigir al jefe de cocina, así que tienes que saber de cocina; o a un jefe de sala, así que debes saber de restauración", aclara el subdirector, Luis Rial.

Primera promoción desde la creación del grado adscrito a la USC / Cedida

"Hay mucha necesidad de directivos"

Detrás de estos resultados hay más de tres décadas de trabajo. "El CSHG es uno de los centros más antiguos en este tipo de formación en España", recuerda su director, José Paz. Nació de la mano de la prestigiosa École Hôtelière de Lausanne suiza y, desde hace cuatro años, imparte un grado adscrito a la USC, lo que acabó de darle el impulso definitivo.

"Es un centro muy conocido a nivel nacional, donde trabajamos con las cadenas más grandes, pero también a nivel internacional", añade el director. Por eso, sus alumnos hacen prácticas "en cualquier parte del mundo", del Caribe a Europa o Asia. Unas prácticas que constituyen la esencia de la formación. "Las prácticas en empresas son fundamentales desde el primero año", prosigue Paz. "Tres meses en verano en los tres primeros cursos y seis meses en cuarto". En total, 15 meses de prácticas en cuatro años de grado.

"Es una carrera de gestión, que se parece más a ADE" y que tiene un importante peso de los idiomas, con el inglés como base, para después ofrecer segundas lenguas como francés o alemán.

Con este plan tan ambicioso, el grado de inserción laboral "es altísimo", celebra José Paz. "En estos momentos hay mucha necesidad de directivos" en el sector y el sello directivo CSHG está muy valorado. La relación permanente del centro con las principales cadenas "permite que les demos a los alumnos ese primero empujón para salir al mercado". "El futuro profesional de nuestros alumnos está funcionando bien y estamos muy contentos", zanja el director. Una satisfacción que no se limita al equipo directivo y docente del CSHG, sino que se contagia en el exterior. De hecho, solo en este curso han recibido 1.200 solicitudes de información, cuando solo ofertan 90 plazas por curso. Los interesados en reservar una pueden hacerlo todavía hasta el próximo día 25 de este mes a través de la plataforma NERTA.

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