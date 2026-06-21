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Fallece una mujer tras caer por un acantilado del Cabo Prior, en Ferrol

Un particular alertó a los servicios de emergencia a las 11.00 horas sobre la caída de la mujer

Imagen de archivo de la costa ferrolana

Imagen de archivo de la costa ferrolana / Hugo Nidaguilaemis

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Agencias

Santiago

Una mujer ha fallecido este domingo tras caer por un acantilado del cabo Prior, en Ferrol. Un amplio dispositivo se ha encargado de rescatarla y atenderla, aunque finalmente el 061 ha confirmado su muerte, que liga al fuerte golpe ocasionado por la caída.

Un particular avisó a la central de emergencias en torno a las 11.00 horas para pedir ayuda. En su llamada, indicó que una mujer había caído por este acantilado, por la parte de abajo de Cabo Prior, en Covas. En base a su relato, "tras la caída fue golpeada contra las rocas y no había manera de acceder a ella".

Hasta el lugar acudieron de inmediato profesionales del 061 y de Salvamento Marítimo. Según fuentes de este servicio, en un primer momento, fue atendida en la parte de abajo del acantilado, a donde no pueden acceder los vehículos --solo las personas--. Un helicóptero se encargó de trasladar a la víctima al entorno del faro, donde le esperaba la ambulancia. Finalmente, el 061 confirmó su fallecimiento.

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También recibieron el aviso de lo sucedido los Bomberos de Ferrol, el Servizo de Gardacostas de Galicia y agentes de la Policía Nacional y Local.

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