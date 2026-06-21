La niebla atlántica alivia la ola de calor de Santiago: hasta 10 grados menos a solo 30 kilómetros

La niebla que entra desde el Atlántico en las rías de Galicia no es un fenómeno nuevo ni siquiera muy apreciado por los vecinos y turistas, que a menudo ven como una buena jornada de playa se va al traste por culpa de esta singularidad meteorológica. Sin embargo, estos días la bruma marítima es todo lo contrario: un oasis térmico para escapar de la ola de calor que achicharra Santiago.

Cuesta creer que en apenas 30 kilómetros en línea recta, los que separan Compostela de Noia, exista tal diferencia térmica. Pero este domingo fue el mejor ejemplo de como la niebla y la brisa atlántica suavizaron el termómetro junto al mar, dando un respiro. De la máxima de 33,6 que marcó Santiago, según la estación de Meteogalicia, se pasaba al mediodía a menos de 25 grados en el puente de O Testal de Noia.

Pero incluso saliendo algo hacia afura por la ría, a la altura de Porto do Son, empezó a irrumpir al mediodía la niebla por la zona de Louro y Muros, para acabar invadiendo también la costa sur de la ría y dejando el termómetro en 25 grados en su pico máximo. De hecho, el medidor más cercano, en Corrubedo (Ribeira) marcó un tope de 25,2.

La niebla apenas deja ver la playa de Arnela y la zona de Baroña / M.G.P.

Máximas de 22 en Camariñas

La niebla fue suavizando algo por la tarde en Porto do Son, pero el aire del mar permitió mantener la temperatura en niveles asumibles. Una brecha de casi diez grados en apenas 40 minutos en coche que fue la que aprovecharon cientos de compostelanos este domingo. Playas como Aguieira, Gaviotas, Seira o Broña estaban totalmente abarrotadas de gente y con coches aparcados por las cunetas.

El oasis térmico del mar se expandió también hacia la ría de Arousa y, sobre todo, hacia la Costa da Morte, donde el mercurio no llegó a 22 grados de máxima en lugares como Camariñas. No lejos de allí tierra dentro, en Vimianzo, superó los 31 grados.

Un refugio para lunes y martes

El fenómeno de la bruma marítima en las rías gallegas tiene muchas posibilidades de repetirse este lunes y martes, por lo que seguirá constituyendo una vía de escape para la ola de calor, que se recrudecerá de cara al San Juan.

La zona de Santiago y el interior de A Coruña siguen hoy en alerta amarilla por calor, pero la previsión es que el martes casi toda Galicia esté en aviso amarillo o naranja, con dos únicas excepciones: A Mariña de Lugo y la fachada atlántica de Camariñas a Baiona, lo que incluye una vez más la ría de Noia que, además, tiene el agua del mar a bastante buena temperatura para el baño. Y eso sí que es un fenómeno menos habitual que la niebla.