Esta serie 'made in' Galicia disponible en Atresplayer y producida por Los Javis es elegida mejor comedia de habla no inglesa.

Mariliendre hizo historia el pasado año al convertirse en la primera serie musical de la plataforma de streaming Atresplayer.

'Mariliendre', una serie 'made in' Galicia premiada

Su relato, sus creadores y, sobre todo, sus protagonistas hicieron el resto para convertir a esta ficción en uno de los títulos más destacados de la última temporada. Lo ha sido para el público, pero también para la crítica.

Un claro ejemplo de ello es el gran recorrido que ha tenido por eventos como el Festival de Málaga, en donde ha marcado un antes y un después al convertirse en la primera serie en participar en la sección oficial; el Festival Internacional Series Mania, en Francia; o el Crossover Series Festival, en San Sebastián.

Pero no solo eso, también ha conseguido reconocimientos como el de mejor elenco en los Premios Seriesmanía de Cinemanía o el de mejor serie en español de los prestigiosos GLAAD Media Awards, galardones que premian a contenidos que contribuyen a la visibilidad, inclusión y representación LGBTIQ+.

Mejor serie de comedia de habla no inglesa en los Rockie Awards 2026

Ahora, la ficción de Atresplayer ha logrado un nuevo éxito tras alzarse esta semana con el premio de mejor serie de comedia de habla no inglesa en los Rockie Awards 2026, prestigiosos galardones internacionales —celebrados en Canadá en el marco del Banff World Media Festival 2026, uno de los principales mercados audiovisuales internacionales donde se dan cita profesionales del sector de todo el planeta— que reconocen la excelencia en televisión, cine, podcasts y contenido de creadores digitales a nivel mundial, los cuales contaban en esta última edición con candidaturas de hasta 50 países distintos.

Una serie 'made in' Galicia producida por Los Javis

Creada y dirigida por el gallego Javier Ferreiro y producida por Atresmedia en colaboración con Suma Content, la productora de Javier Calvo y Javier Ambrossi, más conocidos como Los Javis, Mariliendre es una serie protagonizada por Blanca Martínez Rodrigo.

La intérprete aragonesa se pone en la piel de Meri Román, una antigua reina de la noche gay de Madrid caída en desgracia desde hace más de una década y que, a sus 35 años, vive atormentada por su pasado y aburrida con su mediocre presente, el cual cambia tras la muerte de su padre al reconectar con su séquito de amigos gays, con los que esta diva destronada acaba rememorando su glorioso pasado. Todo ello, al mismo tiempo que intenta definir su caótica vida así como su identidad.

Imagen promocional de ‘Mariliendre’, serie creada y dirigida por el gallego Javier Ferreiro y producida por Los Javis. / Atresplayer

Reparto de 'Mariliendre'

A su lado se encuentran actores como Omar Ayuso, Carlos González, Yenesi, Álvaro Jurado, Mariona Terés, Mariano Peña y Nina, que forman parte del elenco principal.

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Completan el reparto Pepón Nieto, Jorge Calvo, Piti Alonso, Juanba Cucarella, Jazz Vilá, Lola Rodríguez y Esteban Navarro, entre otros.