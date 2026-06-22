Alejandro Chamorro, alumno del Centro de Hostelería de Santiago en prácticas en la dirección de un hotel: "Nuestra inserción laboral es muy alta"

El Centro Superior de Hostelería de Galicia (CSHG), que desde Santiago forma a profesionales para puestos de dirección del sector hotelero, tiene hoy exalumnos repartidos en más de 80 países, además de toda la geografía española. El grado que se imparte, adscrito a la USC, incluye prácticas durante los cuatro cursos y la mayoría de los estudiantes, más del 90%, ya son contratados por las propias empresas nada más terminan ese periodo formativo, lo que confirma el prestigio que tiene la escuela, creada por la Xunta en 1993 y dependiente de la Axencia de Turismo de Galicia.

Uno de esos 3.500 alumnos que pasaron por el CSHG en estas tres décadas es Alejandro Chamorro, vigués de 27 años. Como sus compañeros, él es uno de esos futuros directivos salidos de la fábrica de A Barcia. Actualmente completa sus prácticas de cuarto año en un hotel de la cadena Port Hotels en Benidorm, dirigido precisamente por un exalumno del CSHG.

Chamorro ya había hecho prácticas en la cadena, en concreto en la central de compras de alimentos y bebidas. Pero este año tocó ponerse al frente del hotel.

"Aquí tomas decisiones, no son prácticas se sentarse a mirar"

"Me están dejando tomar bastantes decisiones", confiesa con satisfacción, consciente de que tiene muchas opciones de quedarse ya en esa empresa. "La propia cadena tiene un programa de formación de seis meses para dar continuidad a las prácticas, lo que implica un año por aquí". Y no es un lugar de trabajo cualquiera, sino un gran hotel con 400 habitaciones y un rooftop con aforo para 300 personas.

Estas prácticas "me dan la experiencia de estar en la dirección del hotel y desde dentro; no son prácticas se sentarte a escuchar o ver lo que pasa, sino que tomas decisiones y tienes responsabilidad".

Un reto para el que el CSHG adapta su formación. "La escuela supo ajustar a la perfección los procedimientos que nos enseña a lo que demanda el mercado". Y siempre actualizándose, como por ejemplo al aplicar las últimas herramientas informáticas o la IA.

Una vez dentro del sector, Alejandro Chamorro es consciente de la falta de personal que sufren los hoteles. "Buscan jefes de departamento, manager y muchas otras posiciones de dirección para los que la escuela de Santiago forma perfiles", revela. "El grado de inserción laboral que tenemos es muy alto". Y, de hecho, no solo el director de su hotel de prácticas es un exalumno del CSHG, sino que la subdirectora del hotel también salió de la misma escuela, en concreto de la promoción de 2025.