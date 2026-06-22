El lino gallego renace cientos de años después como oportunidad para el medio rural y la industria textil

¿Sabías que Galicia fue hace miles de años un referente mundial en la producción de lino? Ya en tiempos de los romanos estaba considerado el mejor de Europa por su calidad. Y había pintores de la corte que tenían preferencia por el lienzo gallego para plasmar sus obras. Un mérito que corresponde a las familias campesinas, fundamentalmente a las mujeres, que crearon en torno a su cultivo y transformación en fibra textil todo un ecosistema, artesanal pero muy desarrollado, que constituía una actividad complementaria a la agricultura y la ganadería. No solo vendían lino para el mercado interno sino también para su exportación a través de grandes comerciantes. Fue la materia prima de uno de los sectores industriales más antiguos de Galicia.

La época dorada vivida en los siglos XVII y XVIII dio paso al declive de esta actividad, que desapareció casi por completo en torno a la década de los 60 del pasado siglo, con la tercera revolución industrial y la aparición del algodón. Hoy el cultivo es residual, con fines fundamentalmente artesanales, etnográficos o artísticos. Apenas sobreviven algunos obradores en los que se producen tejidos tradicionales con hilo de lino y siguen activas algunas agrupaciones que trabajan por la conservación y difusión de esa tradición, como la Asociación Amigos do Liño de Baio o Mulleres de Ínsua, de Villaba.

Un cultivo milenario

Pero, ¿y si volviera a revivir? Imaginemos miles de hectáreas de campo gallego sembradas con lino para extraer de su tallo fibra textil con la que proveer a la industria de la moda en Galicia y España de un tejido sostenible y de producción kilómetro cero que sustituya al que ahora importa de otros países para confeccionar prendas. Es una proyección llamada a convertirse en realidad dentro de unos años con el plan impulsado por la Fundación Adolfo Domínguez y la Xunta, en colaboración con la asociación Legados, para recuperar el cultivo de una planta que lleva miles de años creciendo en la comunidad y que antaño fue un motor de actividad muy importante, y para impulsar la instalación de una industria de tejido de lino.

El reto es volver a situar Galicia en el mapa de la producción y transformación sabiendo que existe un mercado de proximidad dispuesto a hacerse con lino obtenido de tierras gallegas para fabricar ropa con un tejido valorado por ser natural y resistente.

El proyecto, bautizado como Iniciativa Galega polo liño, tiene un enorme potencial para hacer brotar en el campo gallego una nueva vía de actividad e ingresos, como ya lo fue hace muchos años atrás, ya sea como complemento a otras producciones agroganaderas o como oportunidad de emprendimiento en sí misma.

Campos de ensayo con lino en el Centro de Investigaciones Agrarias de Mabegondo / Cedida

Trabajos en marcha

No se trata de una apuesta a ciegas. El pasado y la tradición hacen confiar en la viabilidad de esta iniciativa. En una primera fase, el trabajo se focaliza en la tierra, en busca de multiplicar semillas de lino para su cultivo a gran escala. Tanto el Centro de Investigacións Agrarias de Mabegondo (CIAM) como los centros experimentales de Guísamo, Sergude y Monforte de Lemos, dependientes de la Consellería do Medio Rural, trabajan por esa causa. En Mabegondo existe un banco de germoplasma con un papel crucial en la conservación de semillas para emplearse en la agricultura a futuro. De lino cuentan con varias variedades. Y tienen en marcha ensayos sobre el terreno para testar y catalogar genéticamente el lino textil de mayor calidad. Gabriela Quiroga, investigadora del CIAM, explica que en la actualidad están comparando una variedad gallega con otras variedades comerciales y haciendo "distintos manexos para ver cal sería a adecuada" para la producción de lino. El objetivo es recabar información valiosa para impulsar su cultivo, transfiriendo los conocimientos adquiridos a los agricultores.

En esa labor también están inmersos en el Centro de Formación y Experimentación Agraria de Guísamo, donde llevan desde la pandemia cultivando lino. "Estamos en fase de reaprender, pero o cultivo é viable agronomicamente", señala Pilar Castro, ingeniera agrónoma y profesora en este centro. Tanto ella como Gabriela Quiroga destacan que se trata de un cultivo adaptado a las condiciones de Galicia. No en vano, puede llevar aquí en torno a 3.000 años y, aunque el cultivo a gran escala se abandonó, el lino sigue presente en la naturaleza. Tanto Pilar como Gabriela señalan que hay plantas de lino en praderas naturales y cunetas de Galicia. Apuntan a que toda la comunidad podría tener potencial para la producción, aunque unas zonas tengan mayor aptitud que otras. Tanto las características del suelo como el clima atlántico son propicios para este cultivo de verano, que consume muy poca agua y que necesita menos pesticidas y fertilizantes que otros, dos aspectos que lo hacen sostenible. Resulta además interesante para la agricultura ecológica.

Lino producido en el Centro de Formación y Experimentación Agraria de Mabegondo / Cedida

Dinamizar el rural

Ambas profesionales consideran que este proyecto de recuperación, que definen como ilusionante, abre otra vía de actividad en el campo. "Pode ser moi interesante para a dinamización do medio rural", señala Gabriela, que explica que sería factible alternar el lino con otros cultivos como las praderas, el trigo o la patata. En la misma línea, Pilar considera que podría convertirse en una alternativa de cultivo importante que genere "oportunidades de emprendemento". Si el gran objetivo se materializa, este proyecto puede contribuir a la diversificación del rural, a generar empleo y atraer jóvenes al campo.

Además de la identificación de variedades, la hoja de ruta del proyecto, que se extenderá hasta 2028, también contempla un estudio sobre maquinaria, análisis de mercado, la obtención de fibra piloto y un estudio de viabilidad integral e industrial. Arranca con los 20 kilos de semillas de lino gallego que se estima que existen, lo que daría para cubrir 0,2 hectáreas (cada hectárea requiere unos 100 kilos) y el reto es llegar a las 10.000 hectáreas de cultivo, que es lo que se calcula que se necesita para abastecer la actual demanda española. Es el equivalente a la superficie de la ciudad de Ourense. Y cada hectárea aporta en torno a 1.000 kilos de fibra de lino.

Volver al mapa mundial

Exprimir todo el potencial desaprovechado puede volver a colocar a Galicia en el mercado mundial del lino, que en cultivo encabezan Francia, Bélgica y Bielorrusia, y en transformación lideran China, Bélgica e India. Y es que, más allá de campo, otra de las patas esenciales de este proyecto es la industrial. La iniciativa puede sentar las bases para dotarse de una industria textil basada en fibras naturales y producción de cercanía. Hoy en día, España es el mayor importador europeo y quinto del mundo de tela tejida de lino, con un gasto anual que supera los 100 millones de euros. Galicia acapara en torno al 65% de esa importación, que ha crecido en los últimos años. La industria textil tiene ante sí una oportunidad para reducir la dependencia del exterior.

Por lo tanto,Galicia tiene todo a su favor para volver a ser la potencial mundial en lino que un día fue.