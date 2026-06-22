El sector pirotécnico amenaza con acciones legales por el veto a bombas y fuegos artificiales en concellos de Galicia: "Guste o no, es legal y un elemento más de la fiesta"

El sector pirotécnico en Galicia sale en su propia defensa ante la proliferación de concellos que deciden reducir o prescindir del uso de bombas de palenque o fuegos artificiales en sus celebraciones, y que llaman a las comisiones de fiestas y particulares a sumarse a una medida que atribuyen, o bien a la prevención de incendios forestales, o a evitar el ruido que provocan y al que son sensibles mascotas y personas. El Ayuntamiento de Padrón anunció la semana pasada que renuncia a emplear este tipo de material en los próximos meses, después del incendio que afectó a Herbón y Carcacía, y el de Vilagarcía de Arousa aprobó a inicios de mes crear un grupo de trabajo para analizar cómo poner límites con las tradicionales bombas en los festejos. Las pirotecnias dicen que hay más concellos que levantan el teléfono para recomendar a las comisiones de fiestas evitar los foguetes, aunque no lancen comunicaciones públicas.

Con ese telón de fondo, la Asociación Galega de Industriais Pirotécnicos (AGIP) se alza contra lo que califica de "deriva restrictiva e arbitraria". Y lanza una advertencia: emprenderá acciones legales y reclamará compensaciones económicas "contra todos aquellos que cancelen de forma unilateral contratos en vigor o alienten e inviten públicamente a no contratar pirotecnia basándose en motivos ideológicos, populistas, discriminatorios y que vulneran, entre otros, el derecho fundamental al trabajo".

Cancelaciones y reducción de presupuesto

Y es que, en pleno inicio de la temporada alta para el negocio de la pirotecnia ante el apretado calendario festivo, las empresas están sufriendo cancelaciones coincidiendo con la decisión de algunos ayuntamientos y con unas condiciones meteorológicas de sequía y calor que elevan el riesgo de incendios. Lo constata Santiago López, vicepresidente de AGIP y quinta generación al frente de Pirotecnia López, con instalaciones en Brión, Melide y Zas. Él mismo ha recibido algunas llamadas de clientes que, o bien deciden contratar menos pirotecnia, o que directamente anulan pedidos o le trasladan que lo están pensando al generarse debate en el propio seno de la comisión de fiestas. "Yo respecto la opinión de todos, pero también hay que respetar una actividad que es legal y está tremendamente regulada", esgrime Santiago, que apela al papel que juega en la tradición y cultura gallega. "La pirotecnia es un elemento más de la fiesta, guste o no guste", afirma, llamando a "no demonizarla" y a aplicar la normativa vigente. En este punto, aclara que los concellos no pueden prohibir el uso de pirotecnia y pide que no se "extralimiten en sus competencias".

Santiago López, de Pirotecnia López, con sede en Brión / ECG

Ante un asunto que genera mucho debate y controversia, la patronal del sector responde a las voces que defienden prescindir de la pirotecnia por razones medioambientales y de bienestar animal y social. Vincula las medidas adoptadas por algunos concellos a "presiones políticas de colectivos ecologistas y animalistas". Esgrime que la pirotecnia se usa "en espectáculos de corta duración, anunciados y perfectamente localizados y que no generan riesgo real". Y denuncia que "la única finalidad" de alentar su prohibición es "buscar un reconocimiento mediático y transmitir una imagen de supuesta responsabilidad, mientras tienen abandonado el rural y los montes sin limpiar".

Acusaciones de "populismo ambiental"

En lo que respecta a los incendios, considera "populismo ambiental" poner coto a las bombas de palenque y otro tipo de material para reducir el riesgo de que se declare en fuego en época estival. Se apoya en las estadísticas para poner de relieve que "la incidencia de la pirotecnia en los incendios forestales es prácticamente nula", cuando el sector quema pólvora en Galicia en más de 10.000 disparos anuales. Señala el caso de 2025, un año negro en los montes por la ola incendiaria, para destacar que la actividad no causó ninguno de los fuegos declarados. "En toda la historia de las estadísticas forestales de Galicia no consta ni un solo gran incendio provocado por pirotecnia profesional y, cuando ocurre algún incidente, en la práctica totalidad de los casos se trata de conatos que no superan la barrera de una hectárea", destaca el colectivo.

El otro gran foco de controversia es el ruido que generan las bombas de palenque y los fuegos artificiales, por el impacto en animales como los perros y en personas con sensibilidad a sonidos fuertes. Al respecto, el sector considera que hay una doble vara de medir, pues alega que las verbenas, conciertos o atracciones también emiten "elevadísimos niveles de ruido durante cinco o seis horas seguidas", por la noche y de madrugada y durante varios días, "sin que ningún alcalde se preocupe por el bienestar de los vecinos sensibles o los animales". En contraposición, señala que un espectáculo pirotécnico tiene una duración "de no más de diez o quince minutos", en un "día, hora y lugar acotados" y previamente anunciados. "Esto permite que las personas con hipersensibilidad o dos dueños de mascotas puedan planificar su tiempo y evitar el lugar concreto durante ese breve intervalo", esgrimen.

El sector se siente "cabeza de turco"

El sector en Galicia cuenta con 15 empresas (13 de ellas integradas en AGIP, que sostienen hasta 200 puestos de trabajo directos. Más allá de reivindicarse como sustento de "cientos de familias", defiende que contribuye a mantener una "tradición centenaria" y acusa a las administraciones de usar la pirotecnia como "cabeza de turco" para "ganar el aplauso fácil en las redes sociales".

Pese a que el sector está cada vez más en el foco por cuestiones como el bienestar animal o las consecuencias del cambio climático, Santiago López indica que no se observa una caída de la demanda de pirotecnia en los últimos años, sino que la situación es de "estabilidad", aunque sí pierden encargos cuando se anuncian medidas como las adoptadas por algunos concellos o el debate vuelve a primer plano en los medios y las redes sociales. Y su imagen se ve:"Nos sitúan como si estuviésemos comercializando algo ilegal, nocivo o peligroso", lamenta el propietario de Pirotecnia López. Su empresa cubre una zona amplia, con actividad en comarcas como las de Santiago, Sar, Arzúa, Ordes o Noia, en A Coruña, y también clientes en varios puntos de la Pontevedra, como O Morrazo.