Bico de Xeado sorprende con un helado exclusivo de queimada por San Xoán: solo podrás probarlo en estas tiendas

¿Un helado con sabor a queimada? Si hay una marca capaz de hacerlo en Galicia es la popular cadena de helados artesanales Bico de Xeado, que ha querido rendir homenaje a una de las noches más emblemáticas de la comunidad gallega: la noche de San Xoán.

Al igual que hicieron en otras fechas especiales como San Valentín o Navidad -o en colaboraciones con marcas como Estrella Galicia o Sargadelos-, Bico de Xeado no ha querido desaprovechar la ocasión para homenajear el San Xoán con el lanzamiento de un helado exclusivo.

Así es la edición limitada de Bico de Xeado y Sargadelos / Cedida

Así es el helado de queimada

Como no podía ser de otra forma, el sabor del helado elegido para la noche de San Xoán es la queimada, "o sabor da noite meiga", explican en sus redes sociales desde la heladería gallega.

Para ello, han preparado un sabor cápsula de queimada que se inspira en esta tradición tan popular de la noche más mágica del año. La propuesta busca trasladar al paladar de sus clientes -de una forma nunca vista- la esencia de este ritual tan arraigado en Galicia.

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Dónde se puede comprar

Al igual que ocurre con este tipo de lanzamientos, el sabor estará disponible de forma exclusiva y limitada. Y, en este caso, y para descontento de muchos gallegos, solo estará disponible en A Coruña, en las tiendas ubicadas en La Marina y en la Praia de Riazor. ¿Te atreves a probarlo?