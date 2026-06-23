Buscan figurantes en Galicia para la temporada final de ‘Clanes’: esto es lo que tienes que hacer para participar en la exitosa serie de Netflix

Netflix soltó la bomba hace pocos días. Clanes, la exitosa serie de la plataforma roja protagonizada por Clara Lago y el compostelano Tamar Novas que acerca el narcotráfico en Galicia, llegará a su fin con la tercera temporada.

Buscan figurantes en Galicia para el final de 'Clanes'

Una entrega final de la ficción producida por la coruñesa Vaca Films que ya ha comenzado a hacer los preparativos para una última descarga en el mundo del streaming.

Y es que la empresa Toma Extra Casting acaba de abrir un proceso de selección de figurantes para los capítulos finales de una historia que, en sus anteriores temporadas, logró pegar a las pantallas a millones de personas de todo el mundo.

Requisitos y cómo participar como figurante en el final de 'Clanes'

Los únicos requisitos que se piden son tener más de 16 años y «residir en Galicia».

Aquellas personas interesadas en participar en el desenlace de uno de los mayores éxitos recientes de Netflix deberán rellenar un formulario disponible en las redes sociales de Toma Extra Casting y al que también puedes acceder pinchando aquí.

Fotograma de ‘Clanes’, serie de Netflix sobre el narcotráfico en la costa de Galicia. / Jaime Olmedo / Netflix

‘Clanes’, un fenómeno global desde Galicia

La serie, que acerca el narcotráfico en las costas de Galicia a través de localizaciones como Cambados, Pontevedra, A Coruña, Ares, Oleiros, Malpica, Narón y Ferrol, entre otras, llegará pronto a su fin tras convertirse en todo un fenómeno global.

Si en la primera temporada —que nos presentaba a Ana (Clara Lago), una abogada que llega a la localidad gallega de Cambados desde Madrid con la intención de vengar la muerte de su padre, pero que, finalmente, acaba enamorándose del hijo del importante narcotraficante gallego que persigue, Daniel Padín (Tamar Novas)— Clanes no solo logró colarse en el Top 10 de las ficciones más vistas en 82 países, sino ser el título más seguido en 28 estados, la segunda entrega —en la que Ana y Daniel continúan con su historia de amor, aunque en clanes de la droga rivales— no se quedó corta a la hora de hablar de números. Y es que la serie de la productora coruñesa Vaca Films, que descargó por segunda vez en la plataforma roja el pasado 3 de abril, no necesitó ni siete días para conseguir ser la ficción más vista en España.

El compostelano Luis Zahera, en la segunda temporada de 'Clanes'. / Jaime Olmedo / Netflix

Un broche de oro lleno de luchas por el control del narcotráfico en Galicia

Ahora, Netflix espera muy pronto reeditar el éxito de las temporadas anteriores con una tercera, la definitiva, que, tal y como ha anunciado el gigante del streaming, nos situará poco más de un año después de los hechos acercados en la segunda entrega.

Según detalla la plataforma roja, Ana ha pasado página y vive, lejos de Cambados, una nueva vida como testigo protegida junto a su madre y su hija mientras Daniel, que también se ha apartado del mundo del narcotráfico e intenta mantener una vida honrada al margen de los negocios de su familia, está obsesionado con encontrarlas.

El compostelano Tamar Novas y la madrileña Clara Lago, en la segunda temporada de 'Clanes'. / Jaime Olmedo / Netflix

El problema es que el clan de los Padín vive su peor momento y su lucha contra un clan albanés que intenta quedarse con todo el negocio de las descargas de droga en la zona rompen la paz en Cambados y, quien sabe si la de Daniel y Ana.

Una temporada final con importantes cambios

Todavía se desconoce el reparto que protagonizará, junto a Tamar Novas y Clara Lago, la temporada final de Clanes, pero, posiblemente, veamos de nuevo a caras conocidas como las de Xosé Antonio Touriñán, Melania Cruz, Miguel de Lira, María Pujalte, Chechu Salgado, Federico Pérez Rey y los compostelanos Diego Anido y Luis Zahera, entre otros.

Fotograma de la segunda temporada de 'Clanes'. / Netflix

Lo que sí se ha podido saber es quienes estarán al frente de la tanda final de capítulos, los cuales todavía se desconoce su número. Serán Javier Rodríguez, que ya ha dirigido algunos episodios de la serie al igual que lo hicieron Roger Gual y Marc Vigil, y la cineasta asturiana residente en A Coruña Ángeles Huerta, conocida por trabajos como Antes de Nós.

Ambos, con la ayuda de Jorge Guerricaechevarría en la parte de guion, serán los encargados de plasmar en nuestras pantallas el final de una historia que, a buen seguro, nos entretendrá con la tensión, acción, venganza e intriga que tanto le han caracterizado.