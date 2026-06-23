El incendio que afecta a las Fragas do Eume obliga a evacuar el monasterio de Caveeiro

El incendio forestal declarado en torno a las cinco y media de la mañana de este martes en A Capela, que afecta al Parque Natural de As Fragas do Eume, ha obligado a evacuar a personal y visitantes del entorno del monasterio de Caaveiro, han confirmado a EFE fuentes de la Diputación de A Coruña.

La institución provincial, propietaria del cenobio y de su entorno más inmediato, ha adoptado esta medida, que también afecta a un local hostelero aledaño al complejo, «por precaución», aunque las mismas fuentes han indicado que no hay «fuego ni humo cerca».

Aunque la primera estimación de la Xunta aludió a una superficie de ocho hectáreas, los datos ofrecidos por el Gobierno autonómico poco antes de las doce del mediodía ya elevan a una veintena las hectáreas arrasadas en este espacio protegido.

La Administración gallega ha comunicado que están movilizados, hasta el momento, tanto tres agentes como cuatro brigadas, cuatro camiones motobomba y una pala mecánica para extinguir las llamas.

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En el mismo municipio de A Capela permanece controlado otro incendio, originado en la madrugada del domingo, tras haber quemado unas treinta hectáreas, en las que se desplegó un operativo de dos técnicos, quince agentes, veinticuatro brigadas, veintiséis camiones motobomba, una pala mecánica, tres helicópteros y dos aviones.