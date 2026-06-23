La niebla de advección, el singular fenómeno meteorológico que comparten Galicia y California frente a la ola de calor

La ola de calor que afecta estos días no solo a España sino a parte de Europa disparó los termómetros y puso en alerta por temperaturas extremas a casi toda Galicia. Y es casi toda porque la franja costera atlántica fue un auténtico oasis térmico gracias a un fenómeno meteorológico muy singular: la niebla de advección.

La niebla de advención marítima se forma con rapidez sobre las aguas, se desplaza hacia la costa y penetra en tierra, en este caso por las Rías Baixas gallegas, suavizando la temperatura. Tanto, que puede bajar el termómetro diez grados en una distancia de apenas unos kilómetros.

Fue lo que ocurrió todos estos días en la costa atlántica de A Coruña y Pontevedra, donde mientras Santiago se achicharraba a más de 35 grados, en Noia, Porto do Son o Muros al mercurio le costaba superar los 25. La máxima que marcó Camariñas este martes asfixiante fue de 22,6 grados, según Meteogalicia, gracias a la brisa de nordeste y a la niebla, a veces convertida en una neblina casi imperceptible que ni tapa el sol y que otras veces se manifiesta como un tupido manto de nubes que oculta todo a su paso.

Un perro transporta su propia agua para combatir el calor este martes en Santiago / Antonio Hernández

El fenómeno del afloramiento que alimenta las rías... y la niebla

En todo caso, no todas las nieblas son iguales. La niebla de advencción es un fenómeno un tanto singular porque se forma solo cuando se combinan determinados factores. El primero y más importante: el anticiclón de las Azores fuerte y bien posicionado que garantice el buen tiempo, con vientos del nordeste.

Son esas brisas las que provocan el famoso fenómeno del afloramiento en el mar, el mismo que convierte las rías gallegas en uno de los ecosistemas más ricos y diversos del planeta. Consiste en que el nordeste empuja el agua superficial de las rías mar adentro, lo que provoca que ese espacio pase a ocuparlo el agua que aflora desde el fondo, mucho más fría.

Entonces, el aire cálido y húmedo del Océano que contiene además vapor de agua pasa sobre esas aguas varios grados más frías de la costa gallega y se enfría, lo que provoca que el vapor se condense y forme niebla.

Esa nube baja sobre el mar penetra en las rías, especialmente a partir de la tarde y durante la noche, actuando como regulador térmico. Resulta curioso como es la ola de calor, indirectamente, la que genera su propio sistema de refrigereación.

La niebla de avección no tiene nada que ver con la niebla de radiación, que es la típica de tierra adentro, de los valles y zonas bajas y cuyo origen tiene más que ver con la temperatura del suelo.

Tormentas en el interior y niebla en la costa, configuración clásica de la ola de calor / Meteogalicia

El mismo fenómeno que el 'fog' que engulle la bahía de San Francisco

¿Y qué tiene que ver la niebla gallega con la famosa fog de California que tantas veces engulle la bahía de San Francisco? Pues que, en el fondo, ambas son nieblas de avección que se forman bajo el mismo patrón: afloramiento de aguas frías del fondo, contacto del aire caliente con ellas y entrada hacia tierra por bahías desembocaduras.

La diferencia es que en Galicia el origen principal es el afloramiento costero estival asociado a los vientos del norte, mientras que en la otra punta del planeta, en aguas del Pacífico, también juega un papel determinante la llamada corriente de California, que acerca agua fría a la costa.