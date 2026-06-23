Santiago se lanza en masa a comprar ventiladores con la ola de calor: "En un día atendemos como mínimo a 80 personas, los almacenes se están vaciando"

Con los termómetros por encima del umbral de los 30 grados durante varios días seguidos en plena ola de calor en Galicia, las viviendas se vuelven un horno. Para no achicharrarse en casa y poder afrontar estas noches tropicales de la mejor manera posible, la gente se ha lanzado en masa a comprar ventiladores y equipos de aire acondicionado. Las tiendas de electrodomésticos no dan abasto. Tal es el repunte de la demanda que los establecimientos están agotando las existencias. Lo constata Miguel Lago, al frente de la tienda Tien21 en el centro de Santiago: "Hay muchísima demanda". Calcula que, de media, en días como estos en los que el calor aprieta demasiado puede atender a "como mínimo 80 personas" que entran buscando algún aparato que les ayude a lidiar con las altas temperaturas, tanto en viviendas como en negocios. Y la gran mayoría compran. "Cuando ya no aguantamos con el calor, hasta que cierras la puerta todo vale, lo primero que tienes en la mano se lo llevan", cuenta Miguel.

Este compostelano, que lleva 40 años vendiendo, cuenta que cada año ocurre lo mismo. "El primer día de calor nadie se acuerda, porque las casas todavía están frías. El segundo y el tercero tampoco, pero al cuarto día las viviendas entran en calor y la gente llega en masa a comprar". Así es que en los últimos días la afluencia de personas que entran preguntando por sistemas para enfriar las viviendas ha sido especialmente altísima. Tanto que ya escasean los aparatos en las tiendas. "Tenemos poco material, los almacenes ya se empiezan a vaciar", comenta Miguel. Y eso que el verano no ha hecho más que empezar. Desabastecimiento de momento no hay y la demanda puede bajar en los próximos días ante la previsión de que los mercurios darán una tregua y la lluvia refrescará el ambiente, pero el pronóstico del tiempo a medio plazo apunta a una nueva subida de las temperaturas la semana que viene.

"Cada año pasa lo mismo, la demanda nos sobrepasa"

De esa escalada de las ventas también da cuenta Javier Villa, de la tienda de Milar en Milladoiro: "La demanda ha pasado de cero a cien, de vender uno o dos ventiladores al día a situarnos en la veintena". Y es que, según apunta, la gente espera a que las temperaturas sean extremas para hacerse con un equipo. "No se lanza a comprar el ventilador hasta que rozamos o pasamos de los 30 grados, aunque haya avisos de ola de calor en el telediario", dice. Y confirma que en los almacenes queda ya poco stock. "Cada año pasa lo mismo, la demanda nos sobrepasa".

En Cenor Electrodomésticos en Bertamiráns también son testigos del auge de las compras. "La demanda se disparó y mucho; se está agotando todo", señalan. También en su caso están "con las existencias bajo mínimos". "La gente busca tanto ventiladores como sistemas de aire acondicionado y climatizadores, la verdad es que todo se está vendiendo muy bien", explican.

Opciones para no achicharrarse en casa

Miguel Lago cuenta que lo que más salida tiene son los ventiladores. Aunque son menos efectivos para luchar contra el calor sofocante, pues solo mueven el aire, son la opción más rápida y viable en muchos hogares, especialmente en pisos, junto con la climatización por agua. Y es que los sistemas de aire acondicionado, lo mejor ante episodios de calor como el vivido estos días, tienen un hándicap: requieren salida al exterior. En el caso de los portátiles, se realiza mediante un tubo similar al de una campana extractora tipo acordeón, que se saca a través de la ventana. Y con los de consola que se cuelga en la pared, que extraen el calor del interior de la estancia y lo envían fuera, se necesitan unidades exteriores en función del número de aparatos instalados dentro de la vivienda.

Un amplio abanico de precios

Los precios varían sustancialmente entre unas opciones y otras. Los ventiladores pueden oscilar entre los 20 euros en el caso de los más básicos y los 150 euros los más completos. El coste de los aparatos de aire acondicionado portátiles depende de los metros que se quieran refrigerar, pero para un espacio de 16 metros cuadrados el precio partiría de 230 euros. Cuando conlleva instalación, el presupuesto varía en función del número de unidades que se coloquen en la vivienda, pero un aparato externo para un salón puede rondar los 1.000 euros. Pese a la creciente demanda, Miguel Lago señala que los precios se han mantenido bastante estables y que no se observan subidas como las de otros electrodomésticos.

El negocio también nota el cambio climático

Este es otro de los negocios que nota el cambio climático, con olas de calor más frecuentes, también en Galicia. El gerente de Tien21 en Santiago, con esas cuatro décadas de trayectoria a sus espaldas, confirma que la demanda de equipos ha ido a más con el paso de los años. "Antes era residual, pero los veranos son cada vez más duros", indica.

En poco más de 15 minutos dentro de la tienda se puede comprobar el trasiego de clientes que van directos a los aparatos de frío. Una mujer a la que se le había estropeado el aire acondicionado en su negocio y se llevó un ventilador industrial; dos chicas que buscaban algo económico porque pronto se mudaban y escogieron un ventilador de mesa; y una señora que preguntó, entre risas, si directamente se podía llevar el ventilador "puesto". Y quienes ya tienen alguno de los sistemas del mercado en sus casas no dudan en tirar de él día y noche.