Galicia inicia el alivio térmico, aunque persisten las alertas por calor y el riesgo de tormentas en el interior

Este miércoles Galicia afronta una jornada de transición tras el pico de calor registrado el martes, considerado por MeteoGalicia como el día más cálido del actual episodio de altas temperaturas. La comunidad continúa bajo distintos niveles de alerta por calor, aunque ya sin ninguna zona en nivel rojo de riesgo, mientras la masa de aire cálido comienza a retirarse progresivamente.

Las alertas de nivel naranja permanecen activas en A Mariña lucense, el centro y la montaña de Lugo, así como en la comarca de Valdeorras, donde se esperan máximas de 34 a 36 grados o incluso superiores en algunos puntos. En el resto del interior gallego continúan vigentes avisos amarillos por temperaturas elevadas, especialmente en el sur de Lugo y amplias zonas de Ourense. Por el momento, la temperatura más alta registrada este martes fueron 33.5 grados centígrados en el concello de Lourenzá (Lugo), a las 11.20 horas.

Según la previsión general de MeteoGalicia, el retroceso de la masa de aire cálido favorecerá un descenso gradual de las temperaturas durante las próximas horas, aunque el ambiente seguirá siendo muy caluroso en buena parte del interior. Las máximas más elevadas volverán a registrarse en la provincia de Ourense, donde localidades del Miño ourensano y Valdeorras podrían alcanzar o superar los 36 grados.

Tormentas este miércoles

La evolución atmosférica también incrementará la inestabilidad durante la tarde, dando paso a la posibilidad de tormentas localmente fuertes en el interior de A Coruña, Lugo, Ourense y Pontevedra, especialmente en áreas de montaña y comarcas del interior, donde los chubascos podrían ir acompañados de aparato eléctrico y rachas intensas de viento. Ante esta situación, la Xunta mantiene medidas preventivas en las zonas con alerta naranja. La Secretaría Xeral para o Deporte ha suspendido entre las 12.00 y las 17.00 horas las actividades federadas al aire libre y las incluidas en el programa Xogade en las comarcas más afectadas de Lugo y Valdeorras, con la excepción de las modalidades náuticas y acuáticas.

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Asimismo, Sanidade insiste en extremar las precauciones para evitar golpes de calor, deshidrataciones e insolaciones, especialmente entre las personas mayores, los menores de corta edad, los pacientes con enfermedades crónicas y quienes trabajan o practican deporte al aire libre. De cara a los próximos días, los modelos meteorológicos apuntan a una normalización progresiva de la situación, con temperaturas menos extremas que las registradas al comienzo de la semana y una mayor probabilidad de nubosidad y precipitaciones dispersas en algunas zonas del interior gallego.