El incendio que afecta las Fragas do Eume mantiene en alerta a los servicios de extinción mientras se extinguen los de Ribeira y A Mezquita

Los incendios forestales registrados en Galicia durante los últimos días mantienen activos varios dispositivos de extinción, especialmente en el municipio coruñés de A Capela, donde un fuego continúa estabilizado dentro del Parque Natural das Fragas do Eume y otro permanece controlado, según ha informado este miércoles la Consellería do Medio Rural. Concretamente, el incendio de mayor entidad es el declarado en la parroquia de A Capela, dentro de dicho espacio protegido.

El fuego, iniciado a las 05.27 horas del martes, permanece estabilizado desde las 18.18 horas de esa misma jornada y afecta a una superficie estimada de 50 hectáreas. En las labores de extinción participan 3 técnicos, 19 agentes, 29 brigadas, 24 motobombas, dos palas, una unidad técnica de apoyo, cinco aviones y cinco helicópteros. En el mismo municipio permanece controlado otro incendio forestal que comenzó el pasado domingo a las 04.06 horas. Este fuego quedó bajo control a las 00.55 horas del martes y afecta provisionalmente a unas 30 hectáreas. Para su extinción se han movilizado 2 técnicos, 18 agentes, 25 brigadas, 26 motobombas, una pala, tres helicópteros y cuatro aviones.

Apagado el fuego que entró por Portugal

Por otra parte, la Xunta ha dado por extinguido un conato registrado en el municipio de Ribeira, en la parroquia de Olveira, dentro del Parque Natural das Dunas de Corrubedo. El incendio se inició a las 22.53 horas del martes y quedó extinguido a las 00.18 horas de este miércoles tras afectar únicamente a 0,01 hectáreas. En su extinción participaron un agente y una motobomba.

En la provincia de Ourense, el fuego de la parroquia de Manzalvos, en el municipio de A Mezquita, quedó extinguido a las 21.05 horas del martes. El incendio había entrado en Galicia procedente de Portugal el pasado domingo y afectó finalmente a 61,27 hectáreas, de las que 51,4 eran superficie arbolada y 9,87 correspondían a monte raso. En el operativo participaron 1 técnico, 17 agentes, 27 brigadas, 17 motobombas, cuatro palas, siete aviones y siete helicópteros.

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La Consellería do Medio Rural recuerda a la ciudadanía que el teléfono gratuito 085 permanece operativo para comunicar cualquier incendio forestal. Asimismo, los usuarios pueden utilizar la aplicación móvil ALume para recibir información sobre fuegos activos en Galicia. También está disponible el número gratuito y anónimo 900 815 085 para denunciar actividades incendiarias.