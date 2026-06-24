El popular pódcast 'La Pija y la Quinqui' aterriza gratis en Galicia: así será su esperado directo

Lo que empezó siendo un pódcast entre dos amigos grabado en el salón de uno de ellos acabó convirtiéndose en uno de los espacios de entrevista más influyentes de España. Por 'La Pija y la Quinqui' ha pasado desde el presidente del Gobierno, Pedro Sánchez, hasta algunos de los actores, artistas y rostros más populares del panorama nacional e internacional. Sus creadores, Carlos Peguer y Mariang Maturana, traerán uno de sus shows en directo a Galicia.

La cita tendrá lugar este jueves, 25 de junio, en Palexco (A Coruña). Así lo anunciaban a través de sus redes sociales, en un pequeño vídeo en el que daban a conocer la noticia: "Coruñeses y coruñesas, nos vemos el jueves 25 en Palexco", avanzaban.

La apertura de puertas tendrá lugar a las 18.00 horas y el espectáculo se iniciará una hora después (a partir de las 19.00 horas).

Entradas agotadas en segundos

La respuesta no tardó en llegar y, como es habitual en otros espectáculos de 'La Pija y la Quinqui', las entradas 'volaron' en segundos. Así, las invitaciones gratuitas salieron a las 15.00 horas y apenas un minuto después ya colgaban el cartel del 'sold out'.

No es la primera vez que un directo de este pódcast lo consigue. En los últimos años, este formato ha llenado auditorios repartidos por todo el país gracias a su combinación de humor, actualidad y entrevistas más desenfadadas que logran conectar, especialmente, con un público más joven.

¿Quién será el invitado?

Por el momento, no han trascendido muchos más detalles sobre cómo será el show ni la identidad del invitado. Según han adelantado los creadores, el directo contará con "muchas sorpresas y regalos" y, a la presencia de su equipo habitual, se unirá un "invitado".

Una incógnita que se mantiene abierta y que, al igual que en otros de sus directos, es probable que no se resuelva hasta el propio día del evento, cuando el público coruñés descubra qué rostro se suma a su esperada parada en Galicia.

Su último episodio, con Ana Mena y Lola Índigo

Para ir calentando motores, ya está disponible el último capítulo hasta la fecha, en el que el "crossover definitivo del pop español" visita el pódcast. Junto a Peguer y Mariang se sientan a hablar las cantantes Ana Mena y Lola Índigo, que vienen de sacar un sencillo juntas: 'Pa ti toa'.

Con ellas hablan de por qué las madres son el verdadero termómetro del éxito, de ser turista de cementerios y del arte de ver películas de memoria. ¿Ya lo has escuchado?