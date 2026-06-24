Prime Video confirma la segunda parte de la película más vista del año: rodada en Galicia y con Mario Casas y Luis Zahera haciendo de espías

Prime Video lo acaba de confirmar en el evento de celebración de su décimo aniversario en España. Zeta, la película más vista en el último año en la plataforma de streaming, obra sobre espías del cineasta lucense Dani de la Torre rodada en diversas localizaciones de Galicia y protagonizada por Mario Casas y Luis Zahera, tendrá una segunda parte.

Mario Casas y Luis Zahera se preparan para volver a la acción en Prime Video

Lo hará bajo el título de Zeta 2. Un nuevo proyecto —que ya se encuentra en producción y cuyos rodajes, según la productora Fonte Films, «comenzarán en septiembre de este año»— que, a buen seguro, entusiasma a Dani de la Torre, quien, al igual que en la película original, se situará al frente de esta segunda parte que puede resultar en el inicio de la primera franquicia de películas sobre espías españoles.

«Me encantaría hacer una saga de espías españoles. Ya que contamos de dónde viene el personaje en esta primera entrega, me gustaría ver a Zeta —agente de campo del Centro Nacional de Inteligencia (CNI) al que pone cara Mario Casas— solo en acción, ver cómo se desarrolla como agente en otros lugares. Lo pensamos desde el principio, que si la película va bien, se podrían hacer otras. Tiene vocación de franquicia, pero estamos sujetos al mercado», señaló De la Torre poco antes del estreno de Zeta el pasado marzo.

Mario Casas, durante una escena de 'Zeta'. / Prime Video

'Zeta', una película de espías en Galicia

Se podría decir que se ha cumplido el sueño del cineasta natural de Monforte de Lemos, localidad que acercó junto a otras localizaciones de la Ribeira Sacra como O Saviñao, Chantada y Sober, entre otras, en la película original, que, a base de intriga, venganza y, sobre todo, acción en un mundo de espías, narcotraficantes e, incluso, terroristas con espectaculares escenas dignas de Hollywood que contaron con el asesoramiento de expertos logró pegar a las pantallas a millones de personas de todo el mundo.

Mario Casas, durante una escena de 'Zeta' situada en la Ribeira Sacra. / Prime Video

Un thriller capaz de atraparnos desde el minuto uno. Parte del asesinato de cuatro exoficiales de inteligencia españoles en distintas embajadas del mundo 37 años después de que estos llevasen a cabo una operación ilegal en suelo colombiano —bautizada con el nombre de Operación Ciénaga— que, a medida que descubrimos, se vuelve más y más compleja.

Al principio, nada se sabe de esta intervención, ni siquiera el propio CNI —organización que, en palabras de Dani de la Torre, «nos abrió sus puertas y nos acercó su forma de proceder en ciertas situaciones»—, que convence a Zeta (Mario Casas), uno de sus mejores agentes, de acabar con el retiro temporal que ha solicitado para cuidar de su moribunda madre con el fin de resolver un misterio que, para su sorpresa, le toca más de cerca de lo que piensa.

El compostelano Luis Zahera, durante los rodajes de 'Zeta'. / Prime Video

Por el camino se encontrará a Ancares, un agente del CNI retirado al que pone cara el compostelano Luis Zahera, que cambiará radicalmente el curso de la investigación llevada a cabo por Zeta. Un personaje que, al manejar todo desde la sombra y nunca saber muy bien si cuenta la verdad o nos miente, recuerda al Robert Redford de Spy Game.

«Zeta es una película que se centra en la misión de un agente secreto, pero también en el descubrimiento del propio agente secreto. Generalmente, en las películas de espías, en sagas que conocemos todos como las de James Bond, sus tramas se ciñen a la misión y es raro que se cuenten muchas cosas del propio espía. En este caso, quisimos hacer algo diferente. Además de construir al agente secreto habitual que estamos acostumbrados a ver, hacer otro tipo de personaje que, a medida que transcurre la misión, nos permite ver quién es y de dónde viene», destacó de la película original —en la que también aparecen los intérpretes gallegos Ricardo Barreiro y Federico Pérez Rey— Dani de la Torre a EL CORREO GALLEGO poco antes de su estreno.

Mario Casas y Luis Zahera, durante los rodajes de 'Zeta'. / Prime Video

Regreso a la acción de Mario Casas y Luis Zahera

Ahora, De la Torre prepara la llegada de una segunda parte en la que Mario Casas y Luis Zahera volverán a situarse al frente del reparto.

Una secuela en la que un grupo de turistas españoles es detenido en Tailandia en una operación contra el tráfico de drogas y, pese a declararse inocentes, todos se enfrentan a la pena de muerte. Será entonces cuando el CNI decida enviar a Zeta sobre el terreno para descubrir qué hay realmente detrás de esta operación.

Un hecho que augura nuevos momentos de intriga y acción al más puro estilo Hollywood que tanto cautivaron en la primera entrega y que esperemos que más pronto que tarde podamos ver en pantalla.