«Me aprobaron la residencia en menos de diez días»: así llegó un argentino a Galicia con la visa para nómadas digitales

Javier Martín aterrizó en España con la idea clara de establecerse lejos de su Mar del Plata natal. No tenía ninguna oferta de trabajo en una empresa española, ni siquiera la buscaba. Teletrabajaba desde hacía años para dos compañías de software de Suiza y Reino Unido. A través de un post en Instagram, descubrió que una fórmula legal le permitía establecerse en Galicia mientras mantenía sus empleos en remoto y no lo dudó.

Hoy, año y medio después de instalarse en A Coruña junto a su esposa, forma parte de los 378 teletrabajadores internacionales que disponen de una autorización de residencia en vigor en Galicia al amparo de la Ley 14/2013, conocida popularmente como Ley de Emprendedores.

«Siempre tuve la idea de vivir en Europa», explica. Sin ir más lejos, en 2020 había logrado una visa working holiday en Alemania, que le permitía vivir y trabajar durante un año en el país teutón. «Lamentablemente llegó la pandemia y no pude utilizarla. Seguí trabajando unos años desde Argentina, pero no me olvidé y seguí buscando opciones», asegura en conversación con este diario.

Esa opción llegó en España. En las redes sociales descubrió la existencia de la autorización para teletrabajadores internacionales, una figura incorporada a la legislación española en 2022 y dirigida a profesionales que trabajan de forma remota para empresas radicadas fuera del país.

«Me dijeron que si la presentaba desde España sería mucho más rápido. Entré como turista y, una vez aquí, iniciamos el procedimiento. Desde que presentamos los papeles hasta que recibí la resolución positiva pasaron menos de diez días» Javier Martín — Nómada digital en A Coruña

A priori sintió que aquello era para él y tras realizar algunas consultas comprobó que cumplía todas las condiciones exigidas por la normativa. «Los requisitos eran bastante sencillos. Había que acreditar ingresos, presentar documentación de las empresas para las que trabajaba y algunos certificados más. No me pareció un proceso complicado», asegura. Aún así, y con la idea de guardarse las espaldas, contactó con un despacho de abogados especializado en la materia para que le ayudase con los trámites.

«Me dijeron que si la presentaba desde España sería mucho más rápido. Entré como turista y, una vez aquí, iniciamos el procedimiento. Desde que presentamos los papeles hasta que recibí la resolución positiva pasaron menos de diez días», asegura.

La autorización también benefició a su esposa Daiana Melisa Arnuz. Ambos obtuvieron un permiso de residencia de tres años, aunque en el caso de ella la normativa le permite además acceder al mercado laboral español.

¿Por qué Galicia?

La decisión de instalarse en Galicia tampoco fue fruto de la casualidad. Javier nació y creció en Mar del Plata, una ciudad costera situada a unos 400 kilómetros de Buenos Aires. Cuando comenzó a buscar destinos dentro de España descartó rápidamente algunas de las opciones más habituales entre los extranjeros que llegan al país.

«No me gustan demasiado las ciudades grandes ni queríamos morir de calor», apunta entre risas. Nuevamente, a través de internet viendo vídeos de otros inmigrantes descubrieron A Coruña y comenzaron a investigar sobre la ciudad.

«Mar del Plata y A Coruña tienen bastantes similitudes. Las dos están junto al Atlántico, tienen un tamaño parecido y un clima bastante similar. Cuando llegamos sentimos que era un lugar donde podíamos vivir cómodamente», relata.

«Nos sentimos como en casa»

Esa comodidad hace que Javier y Daiana tengan ya claro que su futuro está en Galicia. Aunque el permiso de residencia tiene una duración inicial de tres años prorrogables, como ciudadanos argentinos podrán solicitar tras dos años de residencia legal y continuada en España la nacionalidad, una posibilidad prevista para los ciudadanos de países iberoamericanos.

«Ese es nuestro objetivo. En unos meses ya podremos iniciar los trámites», explica. Después de año y medio teletrabajando desde A Coruña tiene claro que tomó la decisión correcta: «Nos sentimos como en casa. La gente nos ha tratado muy bien desde el primer día. Por eso nos queremos quedar».