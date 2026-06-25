El BNG encara el Día da Patria con el objetivo de seguir ensanchando su base: «O nacionalismo galego é un proxecto para todos»

El BNG encara el próximo Día da Patria con el objetivo de continuar ensanchando la base del nacionalismo y reafirmar su proyecto político como alternativa al Gobierno del PP en la Xunta. «O nacionalismo é un proxecto para todos os galegos e galegas», afirmó la secretaria de Organización de la formación nacionalista, Lucía López, durante la presentación de la campaña de cara al próximo 25 de julio. Los frentistas avanzaron que durante las próximas semanas se celebrarán a lo largo y ancho de la geografía gallega más de un centenar de actos que culminarán con la tradicional manifestación en Santiago, que este año tendrá como lema: «Somos unha nación, soberanía e dereitos nun mundo en paz».

El responsable de Comunicación del Bloque, Xabier Campos, puso el acento en la voluntad de ampliar el alcance del mensaje nacionalista. «Nós sempre dicimos que hai moitas formas de vivir e de sentir Galiza e o nacionalismo galego é unha proposta de futuro mellor para todos os galegos, independentemente de como se sintan», afirmó. En esa línea, aseguró que «os brazos do BNG están abertos a todas as persoas que levan Galiza na cabeza e no corazón» y defendió que el 25 de julio debe entenderse como «o día da nación que compartimos todos».

«Nós sempre dicimos que hai moitas formas de vivir e de sentir Galiza e o nacionalismo galego é unha proposta de futuro mellor para todos os galegos, independentemente de como se sintan» Xabier Campos — Responsable de Comunicación del BNG

La imagen de la campaña ha sido realizada este año por la ilustradora y muralista Xoana Almar. Según explicó Campos, el cartel incorpora varios elementos simbólicos, entre ellos una paloma de la paz con una rama de olivo, la tradicional estrella roja como referencia a la «transformación social e a liberdade» y dos mujeres que entrelazan sus manos en un gesto de sororidad. Campos sostuvo que estos símbolos representan «a columna vertebral do nacionalismo galego» y adquieren este año un protagonismo especial en la identidad visual del Día da Patria.

Con respecto al lema, la secretaria de Organización explicó que buscan reivindicar la condición nacional de Galicia y la postura internacionalista y antiimperialista de la formación. Además, vinculó la soberanía con la defensa de los servicios públicos, el acceso a la vivienda, la igualdad, el futuro del gallego y la capacidad para decidir sobre los recursos propios. En este sentido, López aprovechó para reiterar la oposición de la formación nacionalista a la reapertura de la mina de Touro, al modelo de desarrollo eólico impulsado por la Xunta y al proyecto industrial de Altri, al entender que responden a un modelo extractivista que «non revirte positivamente na vida dos galegos».

Cartel de la campaña del BNG para el Día da Patria. / Cedida

«Encher Compostela»

López avanzó que el BNG volverá a organizar autobuses desde las distintas comarcas gallegas para facilitar la asistencia a la manifestación del 25 de julio, con especial atención a los jóvenes y a las personas con mayores dificultades económicas. La formación pretende así «encher Compostela» en una jornada que culminará con un acto político en la Praza da Quintana, en el que intervendrán el secretario xeral de Galiza Nova, Artai Gaviás, y la portavoz nacional del Bloque, Ana Pontón.

En el turno de preguntas, Campos vinculó, también, la reivindicación de la soberanía con el trabajo que el BNG está realizando para elaborar las bases de un nuevo estatus político para Galicia. Explicó que una comisión integrada por más de medio centenar de expertos trabaja en un documento que verá la luz a finales de este año y que combinará propuestas para ampliar el autogobierno dentro del marco vigente con otras orientadas a superar el actual encaje político de Galicia.