Condenados a dos años de prisión dos vecinos de A Fonsagrada que se agredieron mutuamente con una pala y una azada

La Audiencia Provincial de Lugo ha condenado a dos años de prisión a cada uno de los dos vecinos de una localidad de A Fonsagrada que protagonizaron una violenta pelea en febrero de 2022, en el marco de una larga enemistad marcada por conflictos vecinales y enfrentamientos previos entre ambas familias.

La sentencia considera probado que los acusados mantenían una relación de hostilidad desde hacía años y que los hechos ocurrieron cuando uno de ellos se acercó al otro mientras realizaba labores rurales y lo atacó con una pala. Ante esa agresión, la víctima reaccionó golpeando a su vecino en la cara con una azada que llevaba en la mano.

Como consecuencia de ese golpe, el primer agresor sufrió lesiones de extrema gravedad, entre ellas la pérdida de la visión de un ojo y una fractura nasal, mientras que el otro acusado resultó herido en una mano, en un antebrazo y en la zona lumbar, lesiones compatibles con el uso de la pala.

Durante el juicio, celebrado en la Audiencia Provincial de Lugo, ambos vecinos se acusaron mutuamente de haber iniciado la agresión. Uno de ellos sostuvo que actuó en defensa propia al temer por su vida, mientras que el otro aseguró haber sido la víctima del ataque. Los agentes de la Guardia Civil que acudieron al lugar declararon que encontraron al acusado que sufrió lesiones menos graves muy alterado, aunque colaborador con la investigación, y recordaron que había sido él quien alertó tanto a los servicios sanitarios como a los cuerpos de seguridad.

Un largo historial de enfrentamientos mutuos

La vista también puso de manifiesto el largo historial de enfrentamientos entre ambos. De hecho, se recordó un episodio ocurrido en 2011, cuando uno de los implicados fue condenado por disparar contra la vivienda de su vecino, aunque evitó el ingreso en prisión tras alcanzar un acuerdo.

La Fiscalía solicitaba inicialmente cuatro años de cárcel para el acusado que golpeó con la azada, al considerar que había cometido un delito de lesiones agravadas, y dos años para el otro por lesiones con instrumento peligroso. Las acusaciones particulares elevaron la petición hasta los 14 años de prisión para cada uno por intento de asesinato, reclamando subsidiariamente condenas por tentativa de homicidio o delitos de lesiones.

Sin embargo, el tribunal descarta que existiera un riesgo vital real o una intensidad de agresión que justificara condenas por tentativa de asesinato u homicidio. Además, rechaza la existencia de alevosía, ensañamiento o la aplicación de una eximente completa por miedo insuperable.

La Audiencia sí aprecia en el acusado que respondió con la azada una eximente incompleta de legítima defensa, al entender que actuó para repeler una agresión, aunque también con la intención de causar daño a su atacante.

Ambos han sido condenados como autores de un delito de lesiones. Además, el hombre que golpeó con la azada deberá indemnizar a su vecino con 58.145,16 euros por las graves secuelas sufridas, incluida la pérdida de visión de un ojo. La resolución no es firme y puede ser recurrida ante el Tribunal Superior de Xustiza de Galicia.