La emancipación de los jóvenes de Galicia viviendo en una habitación: «¿A mí de qué me sirve una ayuda de 200 euros al mes si los precios siguen subiendo?»

Durante años, compartir piso fue en Galicia una solución temporal asociada a la etapa universitaria, una fórmula de transición entre la casa familiar y la independencia. Sin embargo, actualmente la realidad es otra, pues cada vez son más los trabajadores, jóvenes que superan la treintena e incluso adultos que no están casados, con empleos estables, que recurren al alquiler de habitaciones para poder asumir el coste de la vivienda.

Los datos más recientes recopilados en un informe de Fotocasa e InfoJobs dibujan ese cambio de paradigma. En 2024, los gallegos destinaron de media el 16% de su salario bruto al pago de una habitación en un piso compartido, una cifra que sitúa a Galicia por debajo de las comunidades con mayor presión residencial, pero que confirma una tendencia de fondo: compartir vivienda se está consolidando como una necesidad más que como una elección.

Además, el precio medio que se paga en Galicia por un cuarto en un piso compartido oscila los 336 euros al mes, al que habría que sumar los gastos de luz, agua, gas, Internet y comunidad, de haberla. «El hecho de no poder independizarte hasta tarde, o que cuando lo haces no es una independencia real porque compartes piso, contribuye a la ya existente infantilización de las nuevas generaciones», considera María, una joven periodista que reside en un piso compartido en A Coruña.

Mientras el conjunto del Estado dedica ya casi un cuarto del sueldo (el 23%) al alquiler de una habitación, Galicia permanece siete puntos por debajo de la media estatal. Pero este dato adquiere otra dimensión cuando se observa la evolución del mercado, donde los precios de las habitaciones continúan in crescendo y los salarios no avanzan al mismo ritmo. Esta brecha, así pues, modifica las estrategias residenciales de miles de personas. «Creo que se están enfocando las medidas hacia donde no es», indica esta inquilina coruñesa. «¿A mí de qué me sirve una ayuda para jóvenes de 200 euros al mes si los precios siguen subiendo?», asevera.

Por otro lado, Carla, también periodista, convive con otras dos personas a las que no conocía, pared con pared con desconocidos con los que no solo se comparte la infraestructura, también la intimidad. Para ella la única solución está en «poner tope al alquiler». «Sino, no hay acceso a la vivienda real», comenta. Ambas son un reflejo de la generación de la habitación.

Con todo, Galicia aparece en una posición intermedia dentro del ranking autonómico. La comunidad se sitúa lejos del 28% que destinan los catalanes o del 25% registrado en Baleares y Madrid, pero también por encima de autonomías como Castilla-La Mancha o Extremadura.

Ourense, entre las provincias más asequibles

La fotografía cambia cuando se baja al detalle provincial. Ourense figura entre las diez provincias donde menor esfuerzo económico requiere alquilar una habitación, cuyo precio mensual medio ronda los 292 euros, tal y como indica Fotocasa. Según el estudio, los ourensanos destinan alrededor del 12% de su salario bruto a este gasto, situándose entre los territorios más asequibles junto a Cáceres, Ciudad Real o Jaén.

Mientras, ciudades como Santiago, Vigo o A Coruña han experimentado una creciente presión sobre el alquiler impulsada por la demanda universitaria, laboral y turística. Desgranando el coste por provincias, las habitaciones más caras están en Pontevedra, donde el precio medio al mes no baja de los 371 euros. La sigue la de A Coruña, donde los inquilinos pagan una media de 336 euros por un cuarto en un inmueble compartido. Sobre la de Lugo, el informe no ofrece ningún dato.

Una solución que deja de ser temporal

Más allá de los porcentajes, el informe apunta a un fenómeno cada vez más visible. Compartir vivienda se ha convertido en la única vía para mantenerse dentro de los márgenes de esfuerzo recomendados por organismos como el Banco de España o la Organización para la Cooperación y el Desarrollo Económicos (OCDE), que sitúan el límite «razonable» en torno al 30% de los ingresos.

La paradoja es evidente: aunque el alquiler de habitaciones sigue siendo más asequible que arrendar una vivienda completa, la propia fórmula comienza a mostrar síntomas de agotamiento. El precio medio de una habitación en España alcanzó los 520 euros mensuales en 2024 tras subir un 11,7% en un solo año. En Galicia, donde la emancipación juvenil continúa produciéndose más tarde de lo deseado y donde el acceso a la vivienda se ha convertido en una de las principales preocupaciones sociales, el auge de los pisos compartidos refleja que para muchas personas, vivir solas se está convirtiendo en un lujo. Aunque la comunidad gallega sigue siendo una de las menos tensionadas del Estado en el mercado de habitaciones, los datos sugieren que para una parte creciente de los gallegos, esta empieza a ser la única manera de quedarse.