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Extinguido el incendio de A Capela tras afectar a casi 53 hectáreas en As Fragas do Eume

Más de 100 efectivos participaron en las labores de extinción de un incendio en A Capela que amenazó al valioso entorno natural en la provincia de A Coruña

Un hidroavión del servicio de extinción de incendios arroja agua sobre la zona alta del parque de As Fragas do Eume, este martes.

Un hidroavión del servicio de extinción de incendios arroja agua sobre la zona alta del parque de As Fragas do Eume, este martes. / Kiko Delgado

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El Correo Gallego

La Consellería do Medio Rural ha dado por extinguido este jueves el incendio forestal declarado en el municipio coruñés de A Capela, un fuego que llegó a afectar al entorno del Parque Natural Fragas do Eume y que calcinó un total de 52,85 hectáreas.

Según ha informado el departamento autonómico, el incendio se inició a las 05.27 horas del pasado martes y quedó extinguido pasadas las 10.30 horas de este jueves. Del total de superficie afectada, 39,85 hectáreas corresponden a monte raso y 13 hectáreas a terreno arbolado. En las labores de extinción participaron de forma acumulada tres técnicos, 24 agentes, 37 brigadas, 28 motobombas, dos palas, una unidad técnica de apoyo, cinco aviones y cinco helicópteros.

Por otra parte, Medio Rural también informó de la extinción de otro incendio registrado en la parroquia homónima de A Capela, declarado el pasado domingo a las 04.06 horas y extinguido a las 20.18 horas del miércoles. Este fuego afectó a una superficie de 36,72 hectáreas, de las cuales 25,25 eran de monte raso y 11,47 de masa arbolada. Para sofocar este segundo incendio se movilizaron dos técnicos, 18 agentes, 25 brigadas, 26 motobombas, una pala, tres helicópteros y cuatro aviones.

Ambos incendios obligaron a desplegar un amplio operativo de extinción en una zona de alto valor ecológico por su proximidad al Parque Natural Fragas do Eume, uno de los principales espacios protegidos de Galicia.

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La Xunta recuerda a la ciudadanía que el teléfono gratuito 085 permanece operativo para comunicar cualquier incendio forestal. Asimismo, los usuarios pueden utilizar la aplicación móvil ALume para recibir información sobre fuegos activos en Galicia. También está disponible el número gratuito y anónimo 900 815 085 para denunciar actividades incendiarias.

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