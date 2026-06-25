Popular concurso de la TVG
Galicia busca a su nueva Miss Vaca: estas son las aspirantes de cada provincia
Linda, Marquesa, Roxa y Paloma tratarán de coronarse este viernes como la res más bonita de Galicia en una nueva edición, la decimoctava, del popular concurso
La Televisión de Galicia (TVG) se prepara para una de las citas más emblemáticas del año.
Miss Vaca regresa con su decimoctava edición
Y es que este viernes, a partir de las 21.45 horas, Luar, el programa presentado por Xosé Ramón Gayoso y Aitana del Mar, celebra la decimoctava edición de uno de los concursos gallegos más populares —y no solo dentro de la comunidad—, Miss Vaca, un certamen que combina belleza, tradición y reivindicación del mundo rural gallego con una gala —en la que la música también tendrá cabida con actuaciones de Blanca Paloma, Kalakan, Pelopony, A banda da Balbina, Marisa Valle Roso y Dulzaro— que reunirá a las vacas más hermosas de cada provincia gallega.
Cuatro aspirantes a Miss Vaca 2026
Linda será la representante de la provincia de A Coruña en esta edición de Miss Vaca.
Por su parte, la elegante Marquesa es la candidata de la provincia de Lugo.
Paloma, la «candidata más folclórica», tratará de traer el premio a la provincia de Ourense desde O Pereiro de Aguiar.
Por último, Roxa, la «vaca más ravera de Rodeiro» intentará conseguir el título para la provincia de Pontevedra.
Cuatro animales que, acompañados por sus ganaderos, competirán por la reconocida corona de Miss Vaca 2026.
Según ha anunciado la TVG, el jurado del concurso estará integrado por Manuel García, Suso García y Tamara, propietaria de la ganadora del certamen del año pasado, Boneca.
El público, protagonista para decidir a la vaca más bonita de Galicia
Todos ellos valorarán a los cuatro aspirantes de esta nueva edición y otorgarán las bandas de Miss Poderosa, Miss Lindos Ollos, Miss Donaire y Miss Aloumiños. Además, distinguirán con el Premio Especial do Xurado, una figura de Sargadelos, a una de las vacas participantes.
No obstante, será la audiencia la que tenga la última palabra para decidir quien será el ganador de Miss Vaca 2026, que recibirá la banda que le acredite como la vaca más hermosa de Galicia junto a un premio de 3.000 euros.
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