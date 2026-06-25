Gallegos en Venezuela tras el doble terremoto: «Jamás vi la muerte tan de cerca»

«Fue horrible, jamás vi la muerte tan cerca». Ana Belén, una ourensana que lleva más de sesenta años viviendo en el barrio caraqueño de La Candelaria, todavía trata de asimilar lo ocurrido. El doble terremoto que este miércoles sacudió el norte de Venezuela, con magnitudes de 7,2 y 7,5 y apenas 39 segundos de diferencia entre ambos, ha dejado por el momento al menos 164 fallecidos y cerca de un millar de heridos, aunque las autoridades temen que el balance continúe aumentando.

La mujer se encontraba descansando en cama cuando comenzó el temblor. «De la estantería donde guardo los vasos y la vajilla empezó a caer todo. Salí corriendo descalza hacia la puerta, pero no podía abrirla. La pared se agrietó completamente y la bloqueó. Solo pude salir cuando un vecino consiguió abrir desde fuera», relata.

Grietas en la habitación de Ana Belén, en un piso del caraqueño barrio de La Candelaria / Cedida

Las fotografías confirman las grandes fisuras que han aparecido en las paredes de todas las estancias del piso, en el que vive sola. «Ya lo material no me importa. Estoy viva», resume.

Según explica, el miedo llevó a miles de vecinos a pasar la noche fuera de sus casas. «La gente se echó a la calle y muchos durmieron en los coches o en las plazas. De hecho, sobre las dos de la madrugada hubo otra réplica», explica.

Aunque la peor parte se concentra en el estado de La Guaira, donde se encuentra el principal aeropuerto del país, los daños también son visibles en Caracas. Ana Belén asegura que muy cerca de su barrio «un bloque de pisos se fue completamente abajo» en el barrio de San Bernardino.

Algo que confirma Roberto, caraqueño hijo de emigrantes gallegos, que cita este barrio entre las áreas más afectadas de la capital venezolana: «Además de en San Bernardino, en Los Palos Grandes y El Paraíso se cayeron edificios enteros».

Personas haciendo noche en la calle tras los seísmos. / Rayner Peña

Colapso en Caracas y miedo a las réplicas

Pese a que Venezuela es un país de alto riesgo sísmico, en la zona norte del país a lo largo de los últimos cien años solo se han producido siete terremotos de más al menos 6 grados en la escala Richter. Roberto destaca, precisamente, el carácter excepcional de lo acontecido.

«Pese a que las edificaciones no están preparadas, aquí todos hemos sentido alguna vez un temblor, pero lo de ayer no es común. Se unieron dos terremotos, uno de 7,5 y otro de 7,2, en dos fallas distintas separadas por unos 28 kilómetros. Uno duró 40 segundos y el otro 45. Probablemente eso es lo que ha agravado muchísimo los daños», relata.

Menos de un día después de la tragedia, según explica el descendiente de gallegos, Caracas está hoy «colapsada». «Hay colas para echar gasolina y tanto las autoridades como muchas familias están buscando todavía a gente querida en las zonas donde ha habido derrumbamientos», sostiene.

Los gallegos residentes en la capital del país caribeño no pueden reunirse por ahora en la Hermandad Gallega de Caracas. El edificio, ubicado en el sector de Maripérez, se mantiene cerrado y no volverá a abrir sus puertas hasta que se certifique que no ha sufrido daños estructurales a consecuencia del seísmo.

En estas horas, a la preocupación por el rescate de las personas desaparecidas se suma el temor a las posibles réplicas. «En la televisión acaban de decir que durante el día de hoy puede volver a temblar. La gente está muy asustada», asegura Ana Belén. En este sentido, el Servicio Geológico de Estados Unidos calcula que la probabilidad de que a lo largo del día de hoy se sucedan réplicas de magnitud superior a 6 es de un 30%.

Labores de rescate, la pasada noche en Caracas, tras el doble terremoto. / Marcos Salgado

«No sabemos nada de nuestros familiares»

Federica, hija de emigrantes, en su caso procedentes de Ourense, relata que son «momentos muy difíciles». Pese a que reside en una de las zonas menos afectadas de Caracas, tiene familiares que residen en La Guaira y hasta el momento no han podido contactar con ellos: «Es una angustia muy grande. Las imágenes que nos llegan de allí son devastadoras»

Sin constancia de víctimas gallegas

El presidente de la Xunta, Alfonso Rueda, aseguró este jueves que, por el momento, no consta que haya ciudadanos gallegos entre las víctimas mortales del terremoto. Además, anunció que el Gobierno gallego estudiará las necesidades de la comunidad gallega en Venezuela, integrada por más de 30.000 residentes, para valorar posibles medidas de apoyo.