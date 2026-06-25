El Gobierno plantea bajar las ratios en las escuelas infantiles de 0 a 3 años a menos de la mitad de las vigentes en Galicia

Después de llevar a un proyecto de ley que actualmente se encuentra en tramitación parlamentaria la reducción de las ratios alumnado-profesor en Primaria y ESO, que Galicia ya está abordando por su cuenta, el Ministerio de Educación pretende extender esa política al primer ciclo de Educación Infantil, las escuelas infantiles de 0 a 3 años, que en Galicia es competencia de la Consellería de Política Social.

Tal y como destacan desde el departamento que dirige Milagros Tolón, la bajada que proponen para el primer ciclo de Infantil sería «histórica», al marcar un máximo de 4 niños por profesor entre los 0 y 1 años, de 6 entre 1 y 2 años y de 8 entre los 2 y 3 años. El objetivo, destaca el secretario de Estado de Educación, Abelardo de la Rosa, es «avanzar en el incremento de la calidad de la educación en todas las enseñanzas y etapas» y en «la mejora de las condiciones del desempeño profesional del personal docente». De hecho, en los últimos meses, ha habido protestas del sector en Galicia por lo que consideran «ratios abusivas» y salarios insuficientes.

De salir adelante la propuesta que este miércoles trasladó De la Rosa a los sindicatos educativos, que comenzaría a aplicarse de forma progresiva a partir del curso 2027-2028 y se extendería hasta el de 2030-2031, Galicia tendría que asumir una bajada más que «significativa», como la califica el alto cargo del Ministerio, con respecto a las cifras que maneja en su normativa, y es que, en líneas generales, cada educador tendría que atender a menos de la mitad de los niños que hasta ahora figuran sobre el papel.

Las cifras gallegas

En concreto, Galicia establece que la proporción de adultos por cada niño será, «como máximo», la siguiente: 1 a 8, en unidades para niños y niñas menores de 1 año; 1 a 13, caso de la franja entre 1 y 2 años, y 1 a 20, entre 2 y 3.

Pero la comunidad gallega no es excepcional. Un análisis del Ministerio de Educación refleja que en el primer ciclo de Educación Infantil «cada comunidad establece la relación numérica alumno/profesor por unidad (ratio)» y que «la mayoría» de las administraciones educativas fija en las aulas para menores de un año un máximo de 8 niños por unidad, entre 10 y 14 de 1 a 2 años y de 16 a 20 entre 2 y 3.

En la actualidad, con los datos del último curso disponible, 2024-2025, el número medio de alumnado atendido en Galicia roza los máximos, especialmente en los dos primeros años. Si se tiene en cuenta el dato genérico, el que engloba a centros públicos y privados, de 0 a 1 años la media es de 7,8 niños, de 1 a 2 es de 12,7 y de 2 a 3, de 17,2. Si solo se analizan los centros privados se sobrepasa ligeramente el umbral en los dos primeros 'cursos', con 8,5 y 13,6 pequeños por aula.

Hay que tener en cuenta que Galicia despunta en tasa de escolarización en estas edades —un 65%, más de quince puntos por encima del promedio estatal—, como suele aducir la conselleira Fabiola García para resaltar «el éxito» de la gratuidad en todas las guarderías promovida desde el Ejecutivo gallego.

Un ajuste de ratios en las escuelas infantiles tendría efectos sobre las plantillas, las infraestructuras y la financiación. De hecho, desde la Asociación de Centros Autónomos de Enseñanza Privada (ACADE) alertan de que la reducción de ratios propuesta «podría tener efectos devastadores sobre el sistema educativo, poniendo en riesgo la continuidad de los centros, el empleo y la escolarización de cientos de miles de niños».

Por otro lado, el Gobierno propone 20 niños por profesor en el segundo ciclo de Infantil para 2027-2028, si bien Galicia completa el próximo curso, un año antes, su implantación en esta etapa.