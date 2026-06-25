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Un jabalí irrumpe en una sardinada de San Xoán en Boborás (Ourense) y acaba cenando con los vecinos

El inesperado invitado se acercó a la zona de la cena y degustó parte del menú preparado en la parroquia de Vilachá

Un jabalí irrumpe en una sardinada de San Xoán en Boborás

Un jabalí irrumpe en una sardinada de San Xoán en Boborás

El Correo Gallego

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El Correo Gallego

La noche de San Xoán suele dejar estampas sorprendentes, pero pocas tan insólitas como la que se vivió en la parroquia de Vilachá, en el municipio ourensano de Boborás. En plena celebración vecinal, con las sardinas como protagonistas de la tradicional fiesta, un invitado inesperado apareció entre los asistentes: un jabalí. Lejos de limitarse a observar desde la distancia, el animal se acercó a la zona de la sardinada y terminó degustando parte del menú preparado para los vecinos, protagonizando una escena que rápidamente se convirtió en una de las más comentadas de la jornada.

El jabalí que apareció en la sardinada de San Xoán en Boborás (Ourense)

El jabalí que apareció en la sardinada de San Xoán en Boborás (Ourense) / Cedida

El momento fue grabado en vídeo y compartido en redes sociales por la alcaldesa de Boborás, Patricia Torres, que se tomó la situación con humor. «Apareció por allí, sin avisar y sin estar invitado, pero como en Boborás la hospitalidad va por delante, pues nada, se le sirvió también a él», bromeó la regidora. Según relató, el jabalí «dio buena cuenta de las sardinas que pudo y que le dejaron», despertando la sorpresa y las risas de quienes participaban en la celebración.

La presencia de jabalíes cerca de núcleos habitados es cada vez más habitual en numerosas zonas de Galicia, donde estos animales se acercan con frecuencia en busca de alimento. Sin embargo, no es tan común verlos integrarse de forma tan natural en una fiesta popular.

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Las imágenes del curioso episodio han comenzado a circular por redes sociales, donde muchos usuarios destacan la tranquilidad con la que el animal se movió entre los asistentes y el carácter casi surrealista de una escena que parece sacada de una comedia costumbrista gallega.

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