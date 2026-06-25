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'LOS40 Summer Live' hace doble parada en Galicia: estas son las fechas y artistas confirmados

Tras el éxito del año pasado, que reunió a más de 200.000 personas, LOS40 Summer Live vuelve con una gira más extensa y gratuita por toda España

Chiara Oliver será una de las artistas que participarán en 'LOS40 Summer Live'

Chiara Oliver será una de las artistas que participarán en 'LOS40 Summer Live' / Cedida

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Lucía Martínez

Lucía Martínez

Un año más, LOS40 presenta la gira más extensa del verano: 'LOS40 Summer Live 2026'. Algunnos de los artistas más destacados del panorama musical actual presentarán sus hits en directo ante miles de fans entre los próximos 9 de julio y 7 de agosto.

Este 2026, la emisora musical más escuchada de España llevará el mejor pop nacional a 22 localidades de 13 comunidades autónomas diferentes de forma totalmente gratuita.

Álvaro de Luna, Ruslana, Nil Moliner, Chiara Oliver, La La Love You, Leire Martínez, Vicco, Walls, Yorghaki, Daniela Blasco, DePol, Marlon, Naiara, Samuraï, Enol, Bombai, Adexe & Nau, Chema Rivas, Michael Foster, Pikete, La Beba, Cesar AC, Caros Marco y Lola Tuduri serán los grandes protagonistas de la nueva edición de 'LOS40 Summer Live', que batió el año pasado todos sus récords tras reunir a más de 200.000 personas.

Conciertos de 'LOS40 Summer Live 2026' en Galicia'

De entre las localidades confirmadas, la gira de LOS40 hará doble parada en Galicia. En concreto, el 4 de agosto en A Coruña y el 5 de agosto en Combarro.

Con respecto a la cita de A Coruña, que tendrá lugar en la Praza de María Pita, están confirmados los siguientes artistas: Depol, Lola Tuduri, Enol, La Beba, Cesar AC, Adexe y Nau, AWY, Chiara Oliver, Pikete, Daniela Blasco y Chema Rivas.

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Por su parte, al día siguiente en la Praza de Chousa de Combarro se subirán al escenario Naiara, Lola Tuduri, Enol, La Beba, AWY, Pikete, L1gido, Naiara y Marlon.

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