El Parlamento solicitará a la Xunta un simulador de entrevistas de trabajo con avatares de IA

El Parlamento de Galicia ha aprobado una proposición no de ley presentada por el Grupo Popular para instar a la Xunta a implementar un servicio de simulación de entrevistas de trabajo basado en avatares de inteligencia artificial (IA).

El asunto se ha votado en la Comisión 5ª, Sanidade, Política Social e Emprego y ha salido adelante únicamente con los votos a favor del PPdeG. En este sentido, ha obtenido el ‘no’ del BNG, mientras que el PSdeG y Democracia Ourensana se han abstenido.

El texto aprobado recoge que el simulador esté integrado en el circuito de orientación y complementado con la tutorización posterior por personal especializado. La iniciativa tiene como objetivo “fortalecer las habilidades de presentación, comunicación y argumentación de las personas candidatas y mejorar su empleabilidad efectiva”.

Centro de salud de Cangas

Por otra parte, el Parlamento ha acordado aprobar otra proposición para solicitar a la Xunta que impulse las actuaciones necesarias para acometer la reforma del centro de salud de Cangas y, al mismo tiempo, que se dirija al Ayuntamiento para reiterar que ponga a disposición los terrenos necesarios para la construcción del nuevo centro integral de O Morrazo.

El texto ha sido aprobado también en la Comisión 5ª con los nueve votos a favor del PPdeG y la abstención del resto de grupos políticos representados. Principalmente, la iniciativa busca que el Gobierno gallego reforme el ambulatorio de Cangas para “adaptar sus espacios a las nuevas necesidades de la atención primaria en tanto no se construya el centro integral de salud”.