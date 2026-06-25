El Parlamento solicitará a la Xunta un simulador de entrevistas de trabajo con avatares de IA
La Cámara también aprueba solicitarle que reforme el centro de salud de Cangas "en tanto no se construya el centro integral de salud" de O Morrazo
Agencias
El Parlamento de Galicia ha aprobado una proposición no de ley presentada por el Grupo Popular para instar a la Xunta a implementar un servicio de simulación de entrevistas de trabajo basado en avatares de inteligencia artificial (IA).
El asunto se ha votado en la Comisión 5ª, Sanidade, Política Social e Emprego y ha salido adelante únicamente con los votos a favor del PPdeG. En este sentido, ha obtenido el ‘no’ del BNG, mientras que el PSdeG y Democracia Ourensana se han abstenido.
El texto aprobado recoge que el simulador esté integrado en el circuito de orientación y complementado con la tutorización posterior por personal especializado. La iniciativa tiene como objetivo “fortalecer las habilidades de presentación, comunicación y argumentación de las personas candidatas y mejorar su empleabilidad efectiva”.
Centro de salud de Cangas
Por otra parte, el Parlamento ha acordado aprobar otra proposición para solicitar a la Xunta que impulse las actuaciones necesarias para acometer la reforma del centro de salud de Cangas y, al mismo tiempo, que se dirija al Ayuntamiento para reiterar que ponga a disposición los terrenos necesarios para la construcción del nuevo centro integral de O Morrazo.
El texto ha sido aprobado también en la Comisión 5ª con los nueve votos a favor del PPdeG y la abstención del resto de grupos políticos representados. Principalmente, la iniciativa busca que el Gobierno gallego reforme el ambulatorio de Cangas para “adaptar sus espacios a las nuevas necesidades de la atención primaria en tanto no se construya el centro integral de salud”.
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